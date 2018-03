Übergabe der Dreifachsporthalle am BG/BORG Graz-Liebenau verzögert

Wien (OTS) - Ein Wasserschaden verzögert die Übergabe der neuen Dreifachsporthalle am BG/BORG Graz Liebenau. Aufgrund dessen muss auch die für kommenden Samstag geplante Eröffnungsfeier verschoben werden. Auch die beiden Volleyball Bundesligaspiele können an diesem Tag nicht in der Sporthalle stattfinden.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Schaden aufgrund eines technischen Gebrechens einer Mischbatterie in einer Dusche entstanden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Seitens der Versicherungen werden Sachverständige mit der Erhebung der genauen Ursache sowie der Schadenshöhe beauftragt.

Nach erster Einschätzung muss der gesamte Turnsaalboden ausgetauscht werden. Damit verzögert sich die Übergabe um mindestens vier Monate.

Die rund 2.200 Quadratmeter große Halle, die künftig von der Schule selbst sowie von Stadt und Land genutzt wird, wurde von HOFRICHTER-RITTER Architekten ZT GmbH geplant. Eigentümer und Bauherr ist die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Gemietet wird die Immobilie nach Übergabe von der Stadt Graz.

