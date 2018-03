2., Neuer Steg: Die Leopoldstadt rückt näher ans Donauufer

Verbesserung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen - Spatenstich mit Vassilakou, Jilka, Hora

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, der Wiener Baudirektorin Brigitte Jilka und dem Bezirksvorsteher des 2. Bezirks Karlheinz Hora, gibt die MA 29 -Brückenbau und Grundbau heute den Startschuss für den Bau des Steges in Verlängerung der Holubstraße zum rechten Donauufer.

Mit diesem Projekt realisiert die Stadt Wien bis 2015 eine sichere und barrierefreie Verbindung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen zwischen den neuen Siedlungsgebieten am Handelskai und dem Naherholungsgebiet am rechten Donauufer. "Mit dem Steg rückt die Leopoldstadt näher an das Donauufer heran, das so für viele tausend Menschen leichter erreichbar wird. Die fußläufige Erreichbarkeit von Erholungsgebieten ist ein entscheidender Faktor für die Steigerung der Lebensqualität. Gleichzeitig errichten wir auf dem Steg eine Kleinwindanlage und machen vor, wie Windkraft auch im städtischen Bereich genutzt werden kann", so Wiens Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou anlässlich des heutigen Spatenstichs. Die Kleinwindkraftanlage auf der Aussichtsplattform ist ein besonderes Detail des Projektes: es hat eine Leistung von 1kW und reicht beispielsweise für den Betrieb von vier Kühlschränken.

Stadtbaudirektorin Brigitte Jilka: "Bequeme Querungen oder Übergänge sind für die Bevölkerung speziell dort wichtig, wo Barrieren wie hochrangige Straßen, Bahntrassen, Flüsse usw. den Alltagsablauf stören. In einer smart city sollen sich die Menschen sicher und auf kurzen Wegen von zuhause in die Arbeit, die Schule oder zur Freizeiteinrichtung bewegen können. Der Steg in der Verlängerung der Holubstraße ist ein essentieller Teil im engmaschigen Fuß- und Radwegenetz und bietet durch die gewählte Form und das Material auch einen ansprechenden Beitrag zur Stadtgestaltung. Die Lebensqualität der angrenzenden Stadtteile erfährt durch den neuen Steg eine weitere Aufwertung."

Der Bezirksvorsteher für den 2. Bezirk Karlheinz Hora zeigt sich erfreut: "Mit diesem Steg ist eine wichtige Verbindung des Nordbahnhofviertels zum Donaudamm (Freizeit, Spazierengehen) in Realisierung gerückt."

Der neue Steg ist barrierefrei und entspricht den neuesten Qualitätsstandards für den Fußgängerverkehr. Die Verbindung bildet außerdem einen Lückenschluss im immer dichter werdenden Radwegenetz der Stadt Wien. Der neue Übergang besteht aus mehreren Bauteilen: Ein wendelförmiger Aufgang führt auf der Seite der Holubstraße zum eigentlichen Steg. Dieser mündet, über dem Donaudamm, in eine großzügige Aussichts- und Verweilplattform. Eine 3,5 Meter breite Rampe und ein Treppenabgang führen von dort direkt zum rechten Donauufer.

Der Bau der Anlage erfolgt zwischen November 2013 und Frühjahr 2015 und die Gesamtprojektkosten liegen bei 4.773.000 Euro.

Im Verlauf der gesamten Bauzeit wird die Holubstraße als Einbahn geführt. Außerdem wird es immer wieder kurze Beeinträchtigungen des motorisierten Individualverkehrs am Handelskai und des Betriebes des Donauuferbahnhofes geben.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bruecken.wien.at, www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

