Waldverband und Landwirtschaftskammer NÖ krönen neue Waldkönigin

Gwendolyne I. ist Absolventin des Francisco Josephinum Wieselburg

St. Pölten (OTS) - Bei der Vollversammlung des Waldverbands Niederösterreich unterstrich Obmann Franz Fischer die Bedeutung der Waldwirtschaft für eine nachhaltige Entwicklung der bäuerlichen Betriebe: "Für viele ist der Wald heute ein Erholungsraum. Dies ist unter anderem deshalb möglich, weil die Waldbauern ihre Bestände aktiv bewirtschaften. Sie sichern somit die Rohstoffversorgung und erhalten Arbeitsplätze im ländlichen Raum", betonte Fischer. "Wir weisen dabei die Forderungen nach einer Außernutzungstellung des Waldes aufs Schärfste zurück. Sie würde nicht nur den Rohstoff Holz verknappen, sondern auch dessen Erholungs- und Schutzfunktion massiv gefährden."

NÖ Waldwirtschaft schafft Arbeitsplätze im ländlichen Raum

Nicht nur den Waldbauern sichert die Holzernte Einkommen und Arbeitsplatz. Der Rohstoff aus dem Bauernwald schafft auch Arbeitsplätze in der nachgelagerten Holzverarbeitungsindustrie. "Hier hat Holz aus dem Kleinwald bis 200 ha am meisten Potenzial. Dort liegen große Reserven, die die Waldbauern bei einem entsprechenden Rohstoffpreis unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit fachgerecht entnehmen und an die heimische Holzverarbeitungsindustrie vermarkten", unterstreicht Fischer. Innerhalb von zwölf Jahren steigerte der Österreichische Waldverband das bundesweite Holzaufkommen aus dem heimischen Kleinwald um 80%. Im Vorjahr kamen von 18,4 Mio. fm insgesamt 11,4 Mio. fm aus dem Kleinwald.

Waldkönigin Gwendolyne I.: Der Wald ist mein Leben!

Der Wald hat ein neues sympathisches Gesicht und eine neue Stimme bekommen: Die Mostviertlerin Gwendolyne Veronica Mayer ist neue Waldkönigin und somit Botschafterin des Waldes sowie der Waldbauern. Sie übernahm im Rahmen der Vollversammlung Krone und Zepter von ihrer Vorgängerin Victoria I. Obmann Fischer bedankte sich bei Victoria I. für ihren Einsatz in den letzten drei Jahren mit einer Motorsäge. Als Studentin der Forstwirtschaft an der BOKU wird sie diese für den Praxiseinsatz am elterlichen Betrieb fachgerecht einsetzen. "Die Waldkönigin ist eine sympathische Hoheit, die den Wert und die Botschaft des Waldes mit Fachwissen, Charme und Charisma in die Gesellschaft trägt", gratulierten Fischer und Werner Löffler, Forstdirektor der LK NÖ. Die neue Hoheit Gwendolyne I. ist genauso "vom Fach". Sie maturierte am Francisco Josephinum und erstellte in ihrer Diplomarbeit einen Waldwirtschaftsplan für den elterlichen Betrieb. Somit weiß sie, wovon sie spricht, wenn es um die Rolle des Forstes für Bauern und Gesellschaft geht. "Da meine Eltern vor drei Jahren die Bewirtschaftung eines Waldes übernommen haben, ist es für mich und meine Familie von großer Bedeutung, einen detaillierten Überblick über den Ist-Zustand des Bestandes und der durchzuführenden Pflegemaßnahmen zu haben", erklärt die Frischgekrönte. "Durch den Bewirtschaftungsplan und die Bestandsbeschreibung wissen wir jetzt genau, was zu tun ist. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem elterlichen Forst in der Praxis und meiner Ausbildung ist der Wald mittlerweile wichtiger Teil meines Lebens geworden. Jetzt freue ich mich auf die spannende Aufgabe, künftig offiziell die Anliegen des niederösterreichischen Waldes zu vertreten", beschreibt Gwendolyne I. die Motivation für die neue Aufgabe.

