FPÖ-Hofer: Gegen Zulassung gentechnisch veränderter Lebensmittel durch die Hintertür

Freihandelsabkommen (TTIP) ist falscher Weg

Wien (OTS) - Während sich in Österreich SPÖ und ÖVP ein Hick-Hack-Spiel darüber liefern, ob es neue Steuern, ein Sparpaket oder gar beides geben soll, und anstatt ernsthaft zu verhandeln, um möglichst schnell wieder eine handlungsfähige Regierung zu haben, wird in Brüssel mit den USA über ein neues Freihandelsabkommen gerungen. Was auf den ersten Blick verlockend klingt, so soll zum Beispiel die Auswahl an Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen größer werden, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als absolute Verschlechterung für die heimischen Konsumenten. So werden Europäische Standards weiter nach unten reglementiert. Zahlreiche Nahrungsmittelzusätze, die in Europa derzeit noch verboten sind, weil sie kanzerogene Wirkung oder andere gesundheitliche Schäden hervorrufen können, würden den europäischen Markt überschwemmen, so der Dritte Präsident des Nationalrates Ing. Norbert Hofer.

Die anstehende nächste Verhandlungsrunde zwischen der EU und den USA zum geplanten Freihandelsabkommen gehe weiter in die falsche Richtung, kritisiert Hofer. "Nachdem die EU-Kommission den Gentechmais 1507 von Pioneer für den Anbau in Europa letzte Woche zugelassen hat, werden wohl weitere Zulassungen gentechnisch veränderter Organismen (GVOs) folgen", so Hofer weiter: "Unter dem Deckmantel einer Freihandelszone der österreichischen Bevölkerung ungekennzeichnete Nahrungsmittel, Gentechnik-Nahrungsmittel und Gentechnik-Pflanzen unterzujubeln, birgt ein gesundheitsgefährdendes Risiko ungeahnten Ausmaßes."

"Ich erwarte mir von der derzeitigen Bundesregierung, vor allem aber vom "Lebensminister" Berlakovich, dass er im Interesse der Österreicher handelt und in der EU ein Veto gegen diesen Wahnsinn einlegt. Österreich hat in den letzten Jahren zahlreiche Probleme gehabt, gegen Billigprodukte aus dem EU-Raum zu bestehen. Noch mehr Billigkonkurenz würde wohl das endgültige Aus für viele Betriebe und die hochwertigen österreichischen Lebensmittel bedeuten", warnt Hofer. "Ich hoffe, Minister Berlakovich denkt an die Wünsche der Österreicher auf seinem Weg nach Brüssel!", bekräftigt Hofer abschließend.

