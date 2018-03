"Mein Berlin": ORF-Korrespondent Peter Fritz porträtiert "seine Stadt" am 13. November im "Weltjournal"

Danach: "WELTjournal +"-Reportage "Europa - Sozialstaat ade"

Wien (OTS) - Mit "Mein Berlin" steht im ORF-Auslandsmagazin "Weltjournal" - präsentiert von Claudia Neuhauser -am Mittwoch, dem 13. November 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 die dritte Folge der sechsteiligen Reportagereihe auf dem Programm, in der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten ihre Stadt auf etwas andere Art als man sie aus den Nachrichten kennt, porträtieren. Peter Fritz beleuchtet in seinem Berlin-Porträt die derzeit mächtigste, vielschichtigste und kreativste europäische Metropole.

Die anschließende "WELTjournal +"-Reportage "Europa - Sozialstaat ade" zeigt um 23.05 Uhr, wie Billiglöhne und prekäre Arbeitsverhältnisse in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, und beleuchtet im wirtschaftlich schwächsten EU-Land, in Griechenland, wie es aussieht, wenn ein Sozialstaat sich auflöst: Dort sind 60 Prozent der Jugendlichen arbeitslos, 40 Prozent der Bevölkerung sind nicht mehr krankenversichert.

"Weltjournal: Mein Berlin" um 22.30 Uhr in ORF 2

In Berlin ist nur eines konstant, und das ist der ständige Wechsel. Berlin ist immer im Bau - und im Umbau. Manchmal geht auch ein Bau total daneben - wie beim neuen Flughafen der Stadt. Die Berliner Stadtlandschaft trägt Verwundungen mitten im Gesicht. Der Krieg und die Teilung der Stadt haben ihre Spuren hinterlassen.

ORF-Korrespondent Peter Fritz trifft in seinem Stadtporträt in Berlin einen Mann, der für das Ende der Berliner Mauer gekämpft hat und jetzt dafür kämpft, dass ihre Reste stehen bleiben. Er lernt junge Musiker aus Österreich kennen, die in der Kreativmetropole nach Impulsen suchen, und er findet im ehemaligen "Disneyland der DDR" eine verwunschene Zauberlandschaft mitten in der Stadt.

Das nächste Städteporträt - "Mein Brüssel" mit Cornelia Primosch -zeigt das "Weltjournal" am 20. November, es folgen "Mein Istanbul" mit Christian Schüller (11. Dezember) und "Mein Rom" mit Mathilde Schwabeneder (18. Dezember).

"WELTjournal +: Europa - Sozialstaat ade" um 23.05 Uhr in ORF 2

Jeder fünfte Deutsche verdient weniger als 8,50 Euro die Stunde, manche Stundenlöhne liegen - kollektivvertraglich vereinbart - unter 4,50 Euro. Deutschland hat in den vergangenen Jahren einen riesigen Niedriglohnsektor geschaffen, der mittlerweile andere EU-Länder unter Druck bringt und zu Lohndumping und prekären Arbeitsverhältnissen in ganz Europa führt. Durch eine rigide Sparpolitik werden zudem sozialstaatliche Leistungen abgebaut - mit schwerwiegenden Folgen. Soziale und wirtschaftliche Absicherung, wie sie lange Realität war, wird für immer mehr Menschen zum Luxus. Ein Versagen der Politik nennt dies der ehemalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler: Im Interview mit "WELTjournal +"-Reporterin Christa Hofmann spricht er von schweren Fehlern der westlichen Politik, von einem ungezügelten Marktradikalismus, in dem der Mensch nur noch als Kostenfaktor gesehen wird.

Diese Ausgaben von "Weltjournal" und "WELTjournal +" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

