Deutsche Fußball-Bundesliga: Sky und ATV präsentieren in Kooperation Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München live im Free-TV

Live-Übertragung am Samstag, 23. November 2013, ab 17.30 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Am Samstag, 23. November 2013, gibt Sky auch Nicht-Abonnenten die Möglichkeit, exklusive Einblicke in die Sky-Live-Berichterstattung zur deutschen Bundesliga zu bekommen. Sky und ATV kooperieren und zeigen das Spitzenspiel der Hinrunde für alle österreichischen Fußballfans live. Bei dieser Begegnung kommt es zu einer Neuauflage des UEFA-Champions-League-Finales 2013, vor allem aber zum Duell an der Tabellenspitze. Die Zuseher können sich also auf ein hochklassiges Match mit Bayern-München-Star David Alaba im Vorabendprogramm freuen. Live, gratis und in HD!

ATV kooperiert für dieses Spiel mit Sky und holt seinen Sehern das absolute Top-Spiel der deutschen Fußball Bundesliga ins Wohnzimmer. Dazu präsentiert Sky erstmals ein deutsches Bundesligaspiel live auf ATV. Für dieses Fußball-Highlight haben sich ATV und Sky auf eine einmalige Kooperation verständigt.

Sky Moderator Sebastian Hellmann begrüßt gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus, Dr. Markus Merk, Jan-Aage Fjörtoft die ATV-Zuseher ab 17.30 Uhr (Spielbeginn 18.30 Uhr). Ex-Bayern-Spieler Stefan Effenberg ist als Co-Kommentator an der Seite von Marcel Reif in Dortmund im Einsatz.

Die letzten drei Meisterschaften machten sich diese beiden Top-Teams der deutschen Bundesliga im Alleingang aus. 2011 und 2012 konnte Dortmund den Meisterteller holen, im letzten Jahr spielten die Bayern überragend. Sie sicherten sich nicht nur die Meisterschaft, sondern wurden auch noch Champions-League- und DFB-Pokal-Sieger.

Beim Duell der Erzrivalen Borussia Dortmund und Bayern München blicken die österreichischen Fußballfans natürlich ganz besonders auf David Alaba, der gerade "Sportler des Jahres" wurde. Zuvor wurde der 21-Jährige schon zweimal zum "Fußballer des Jahres" gekürt. Doch nicht nur die Mannschaften mit weiteren Stars wie Franck Ribery, Philipp Lahm oder Arjen Robben auf Bayern-Seite, bzw. Robert Lewandowski, Marco Reus oder Henrikh Mkhitaryan bei den Dortmundern sorgen für Begeisterung. Hier stehen auch die Trainer im Fokus:

Jürgen Klopp und Pep Guardiola gehören zu den beliebtesten und erfolgreichsten Trainern der Gegenwart.

ATV-Geschäftsführer Martin Gastinger: "Mit dieser Kooperation bietet ATV den Zusehern eine tolle Möglichkeit, das beste Spiel der deutschen Fußball Bundesliga gratis und in HD zu sehen. Die Fußballfans haben ATV beim WM-Qualifikationsmatch gegen die Schweden zu einer historischen Rekordquote von 1 Million Sehern verholfen, nun schenken wir ihnen einen Fußballabend mit David Alaba."

Kai Mitterlechner, Geschäftsführer Sky Österreich: "Die Kooperation ist eine intelligente Verzahnung zwischen Pay-TV und Free-TV. Wir erwarten uns durch die nationale Free-TV-Präsenz wichtige Marketingimpulse für unser Produkt und freuen uns die einzigartige Bundesliga-Übertragung einem breiten Publikum zu präsentieren".

Rückfragen & Kontakt:

ATV:

Alexandra Damms

Leiterin Presse & PR / Pressesprecherin

Tel: +43-(0)1-21364 - 750

E-Mail: alexandra.damms @ atv.at



SKY:

Alexander Winheim

Head of Communications

T +43 (0)1 88021 2140

E-Mail: alexander.winheim @ sky.at