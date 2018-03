Die 7. jährlichen "Hamilton Behind the Camera Awards" honorierten am 10. November in Los Angeles die Helden hinter den Kulissen

Lifestyle in Los Angeles, dem "Los Angeles Confidential Magazine", organisiert.

Präsentiert wurden die Awards von:

Lenny Kravitz, Amy Adams, Zoe Saldana, Casey Affleck, Jeremy Renner und

vielen mehr.

Der Uhrenproduzent Hamilton, bekannt für seine Vorreiterrolle in der Welt der Luftfahrt und des Kinos sowie seine innovative Zeitmessungstechnologie, richtete letzte Nacht die 7. jährlichen "Hamilton Behind the Camera Awards" im Theater "The Ebell of Los Angeles" aus. Die in Zusammenarbeit mit Niche Medias Magazin "Los Angeles Confidential" ausgerichtete Preisverleihung war eine Hommage an das brillante Talent hinter den Kulissen, dessen Leistungsbeitrag zur Qualität von Filmen und den nachhaltigen Eindruck, den es bei den Kinobesuchern hinterlässt.

Die Awards unter der Gastgeberschaft von Elisabeth Röhm wurden von der Crème de la Crème der preisgekrönten Schauspieler, Schauspielerinnen und Filmemacher präsentiert: Lenny Kravitz, Amy Adams, Sandra Oh, Casey Affleck, Zoe Saldana, Jason Reitman, Bruce Dern, Jeremy Renner und viele mehr.

Die "Hamilton Behind the Camera 2013 Awards" honorierten:

Zu den Preisträgern und Präsentatoren des "Hamilton Behind the Camera 2013 Awards" gehören:

Regisseur: David O. Russell, "American Hustle"; die Auszeichnung wurde vom für die Academy und Golden Globe Awards nominierten Jeremy Renner übergeben

Ausländischer Film/Regisseur: Haiffa Al Mansour, "Wadjda"; die Auszeichnung wurde von der Golden Globe, SAG und Emmy Award ausgezeichneten Sandra Oh übergeben

Drehbuchautoren: Brad Ingelsby und Scott Cooper, "Out of the Furnace"; die Auszeichnung wurde vom für den Academy Award und Golden Globe nominierten Schauspieler Casey Affleck übergeben

Produzenten: Robbie Brenner und Rachel Winter, "Dallas Buyers Club"; die Auszeichnung wurde von der mehrfach ausgezeichneten Schauspielerin Zoe Saldana übergeben

Besetzungschefs: Billy Hopkins und Leah Daniels-Butler, "Lee Daniels' The Butler"; die Auszeichnung wurde vom mit dem Actor- und Grammy Award ausgezeichneten Sänger/Songwriter Lenny Kravitz übergeben

Ausstatter: Jess Gonchor, "Inside Llewyn Davis"; die Auszeichnung wurde vom Produktionsleiter des Films Robert Graf übergeben

Cutter: Dana E. Glauberman, "Labor Day"; die Auszeichnung wurde vom für den Academy Award und Golden Globe nominierten Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Jason Reitman übergeben

Kostümbildner: Michael Wilkinson, "American Hustle"; die Auszeichnung wurde von der für den Academy Award und Golden Globe nominierten Schauspielerin Amy Adams übergeben

Requisiteur: Brad Einhorn, "Behind The Candelabra"; die Auszeichnung wurde vom mehrfach nominierten Schauspieler Joe Manganiello übergeben

Lebenswerk in der Filmgeschichte: Phedon Papamichael, ASC, "Nebraska"; die Auszeichnung wurde vom für die Academy und Golden Globe Awards nominierten Schauspieler Bruce Dern übergeben

