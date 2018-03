FPÖ-Mölzer: EU-Kommission will Deutschland wegen seines Fleißes bestrafen

Brüsseler Zentralbürokratie will Mitgliedstaaten wirtschaftlich gleichschalten - Südeuropäische Problemländer brauchen nordeuropäische Wirtschaftsethik

Wien (OTS) - Wenn dem Vernehmen nach die EU-Kommission morgen, Mittwoch, gegen Deutschland ein Verfahren wegen seiner Exportüberschüsse einleiten will, dann sei dies eine nicht mehr zu überbietende Frechheit, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Anstatt darüber froh zu sein, dass es in Europa einen Konjunkturmotor gibt, soll Deutschland wegen seines Fleißes und seiner Innovationskraft bestraft werden", kritisierte Mölzer.

Offenbar wolle die Brüsseler Zentralbürokratie, so der freiheitliche EU-Abgeordnete, ein Einheitseuropa schaffen, in dem die Mitgliedstaaten wirtschaftlich gleichgeschaltet werden. "Offenbar soll in der Europäischen Union nach sowjetischem Muster ein planwirtschaftlicher Dirigismus eingeführt werden. Wohin aber solche Modelle führen, zeigt ein einfacher Blick in die Geschichtsbücher, nämlich direkt in den Abgrund", erklärte Mölzer.

Außerdem wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass den südeuropäischen Problemländern mit einer Bestrafung Deutschlands nicht gedient sei. "Wenn sie auf den Erfolgsweg kommen wollen, dann müssen sie produktiver werden und sich ein großes Stück von der nordeuropäischen Wirtschaftsethik abschneiden. Und natürlich wäre auch ein Ausscheiden aus dem Euro und die Rückkehr zu eigenen nationalen Währungen eine sinnvolle Maßnahme", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at