Mobile Marketing Association und Vserv.mobi präsentieren ersten Mobile Internet Consumer-Bericht für Europa

London (ots/PRNewswire) - Bericht konzentriert sich auf Profilierung der Mobil-Benutzer des Internets

und von Apps, ihre Kaufkraft, ihren Lebensstil und ihr Konsumverhalten

Vserv.mobi, ein preisgekröntes Mobilanzeigen-Netzwerk, veröffentlichte heute den The Mobile Internet Consumer Europe 2013-Bericht, der in Zusammenarbeit mit der Mobile Marketing Association (MMA) entwickelt wurde. Der Bericht entmystifiziert die sich rasant wandelnde Welt der Benutzer des mobilen Internets in Europa und bietet Einblicke in die mobile Internet-Nutzung in sechs Ländern: Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, Spanien und im Vereinigten Königreich.

Der Bericht hat das Ziel, Mediaplanern, Werbetreibenden und Markenschützern fundiertes Wissen zu den Benutzern des mobilen Internets zu bieten, damit diese ihre Angebote besser auf ihre Zielgruppen in ganz Europa abstimmen können. Laut dem Bericht ist der Benutzer des mobilen Internets in Europa finanziell gut gestellt, bevorzugt standortgebundene Dienste und lädt gerne mobile Inhalte herunter. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

Demografisches Profil

Die Hälfte der Benutzer des mobilen Internets in Europa sind zwischen 18 und 35 Jahren alt

6 von 10 Benutzern des mobilen Internets in Europa sind Männer und zwei Drittel der Benutzer des mobilen Internets in Europa gehören zur verdienenden Bevölkerung.

Die Benutzer des mobilen Internets sind finanziell gut gestellt, verfügen über zahlreiche Gebrauchsgüter, internetfähige Geräte und Autos

Konsumverhalten

Neben dem Surfen im Internet, E-Mail schreiben und Chatten gehört auch das Herunterladen mobiler Inhalte zu den Lieblingsbeschäftigungen der Nutzer

Die Nutzer des mobilen Internets laden gerne mobile Inhalte herunter (56 %) und nutzen standortgebundene Dienste in ihrer Nähe (42 %) durch mobile Werbeanzeigen. Auf den Standort bezogene Werbung erhöht die Aktivität in der jeweiligen Region

Paul Berney, CMO & MD für den EMEA-Raum bei der MMA erklärte im Rahmen des MMA-EMEA-Forums 2013 in London: "Es ist heute unerlässlich für Werbetreibende, die Präferenzen der Verbraucher zu kennen, diesen zuvorzukommen und ihnen so effizient wie möglich gerecht zu werden. Dank solcher Erkenntnisse können Marken ihre Botschaft besser abstimmen und das Markenerlebnis des Verbrauchers verbessern. Wir freuen uns sehr, mit Vserv.mobi zusammenzuarbeiten, um den Marken und den Werbetreibenden solch wertvolle Einblicke mittels des Mobile Internet Consumer 2013-Berichts bieten zu können. Wir sind zuversichtlich, dass die Marken ihre Präsenz im mobilen Internet verbessern können."

Narayan Murthy Ivaturi, General Manager für den weltweiten Vertrieb und die StrategiebeiVserv.mobi, erklärte: "Als Vorreiter im Bereich des mobilen Marketing setzt sich Vserv.mobi für die Entwicklung der Branche und ihre Nutzung als effiziente Marketing-Option ein. Unsere gemeinsame Studie mit MMA, der weltweiten Spitzenorganisation für Marketing in der Mobilbranche, zeugt von diesem Engagement. Dieser Mobile Internet Consumer-Bericht ist eine Rechentabelle und bietet prägnante Daten, von denen sich umfangreiche Erkenntnisse ableiten lassen. Er bietet den Vermarktern die Möglichkeit, ihre Zielgruppe kennenzulernen, zu verstehen und ihr Angebot auf sie abzustimmen, indem sie neue Mobil-Strategien entwickeln."

Der Mobile Internet Consumer-Bericht, der von MMA und Vserv.mobi entwickelt wurde, basiert auf einer Primärerhebung mit 3000 Benutzern des mobilen Internets und mobiler Apps. Die zweiwöchige Erhebung wurde im Oktober 2013 durchgeführt. Der Mobile Internet Consumer-Bericht steht für Indien, China, Südostasien, den Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika, Nordamerika und Europa zur Verfügung. Den vollständigen Bericht können Sie auf http://vserv.mobi/insights herunterladen.

Informationen zur Mobile Marketing Association

Die Mobile Marketing Association (MMA) ist die erste, weltweite gemeinnützige Handelsorganisation, die alle Akteure in der mobilen Marketing-Wertschöpfungskette repräsentiert. Mit mehr als 700 Mitgliedsunternehmen ist die MMA eine auf Handlungen ausgelegte Organisation mit globaler Reichweite, regionalen Aktivitäten und lokaler Präsenz. Die höchste Priorität der MMA besteht in der Etablierung der Mobiltechnologie als ein grundlegender Teil des Marketing-Mix. Die MMA setzt sich für Förderung, Weiterbildung, Bewertung, Anleitung und für den Schutz der mobilen Marketing-Branche weltweit ein. Die MMA hat ihren weltweiten Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und betreibt Niederlassungen in Nordamerika (NA), Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), Lateinamerika (LATAM) und im Asien-Pazifik-Raum (APAC). Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.mmaglobal.com.

Informationen zu Vserv.mobi

Vserv.mobi ist ein preisgekröntes Netzwerk für globale Mobilwerbung mit Schwerpunkt auf sich entwickelnde Märkte, das den Wert mobiler Medien für Werbetreibende, Entwickler, Redakteure und Telekommunikationsunternehmen steigert. Mit seinen preisgekrönten Plattformen AudiencePro(TM) und AppWrapper(TM) hat Vserv.mobi mobile Werbekonzepte für führende Fortune 500-Marken und Digital-Medienunternehmen in 200 Ländern konzipiert. Die auf den Benutzer ausgerichteten Fähigkeiten von AudiencePro und die SDK-Integration für App Developers von AppWrapper mit nur einem Klick tragen zum Wachstum der Mobilbranche bei. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich, in Südafrika, in Indien, Singapur, Indonesien, Malaysia und Vietnam. Vserv.mobi wurde im Januar 2010 gegründet und von IDG Ventures unterstützt.

