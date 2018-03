Für den Krisenfall gewappnet sein - Die richtigen Worte finden und Imageschäden vermeiden / Aktuelles Seminar bereitet auf den Ernstfall vor

Mögliche Krisenszenarien für Unternehmen, Verbände und öffentliche Einrichtungen gibt es viele: Personenschäden, Umsatzeinbrüche, Produktmängel, Umweltkatastrophen. Aber die wenigsten Organisationen sind gut darauf vorbereitet, wie sie im Ernstfall professionell und angemessen kommunizieren. Selten findet sich ein strategischer Kommunikationsplan griffbereit in der Schublade. Doch die Verantwortlichen in der in- und externen Kommunikation müssen den Medienvertretern, den Angestellten oder Angehörigen und der Öffentlichkeit ad hoc Rede und Antwort stehen. Sie haben aber in einer solchen Krisensituation oft selbst nicht genügend Informationen. Hinzu kommt der Wettlauf gegen Zeit, der durch die Schnelligkeit der sozialen Netzwerke noch verschärft wird.

Wer aber verschiedene Krisen-Szenarien im Vorfeld durchdenkt und vorbereitet ist, kann die Krisensituation kommunikativ besser bewältigen. Und es lassen sich auch die Potentiale besser nutzen, die in jeder Krise stecken. Die Voraussetzungen für den kommunikativen Umgang mit einer Krise vermittelt jetzt dieser zweitägige Media Workshop:

"Krisen-PR - Professionelle Krisenkommunikation für den Ernstfall" am 9. und 10. Dezember 2013 in Hamburg www.media-workshop.de/pm/1916

Das Seminar richtet sich an PR-Berater sowie Verantwortliche für PR, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aller Branchen. Die Teilnehmer proben in praxisnahen Übungen den Ernstfall. Sie lernen die Faktoren und Instrumente des Krisenmanagements kennen. Referent Jörg Forthmann schult die Teilnehmer auch im Umgang mit investigativen Journalisten und dem Entwickeln der passenden Botschaften für interne und externe Zielgruppen. Im Seminar vermittelt er Grundlagen des Krisenmanagements sowie Methoden erfolgreicher Krisenkommunikation. Fallbeispiele und Übungen runden das Programm des zweitägigen Seminars ab.

Über den Referenten:

Jörg Forthmann ist Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH und leitet seit vielen Jahren Seminare zur Pressearbeit und Krisenkommunikation. Durch seine Tätigkeit als Referent in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Nestlé Deutschland AG und als PR-Berater in Hamburg besitzt er viel Erfahrung in der Gestaltung und Optimierung der Unternehmenskommunikation. Die journalistische Seite der Pressearbeit beherrscht er durch seine Ausbildung und Arbeit als freier Journalist unter anderem für das Hamburger Abendblatt.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

Das Seminarprogramm ist online auf der Webseite, als PDF zum Download und auf Anfrage per Post als Print-Broschüre erhältlich.

