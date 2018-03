Pfizer ruft zu geschärftem Bewusstsein hinsichtlich der Belastung durch Lungenentzündungen auf

Wien (OTS) - Der Welttag zur Bekämpfung der Lungenentzündung (World Pneumonia Day, WPD) unterstreicht die Bedeutung der Impfung von Säuglingen, Kindern und älteren Erwachsenen gegen Pneumokokken-Lungenentzündungen (Pneumonien)

Pfizer ruft am heutigen Welttag zur Bekämpfung der Lungenentzündung zum Dialog und dringenden Handeln zur Prävention von Pneumokokken-Pneumonien auf, einem gravierenden, aber potentiell vermeidbaren weltweiten Gesundheitsproblem.

Lungenentzündung (Pneumonie)

Pneumonie, eine Infektion der Lungen, ist weltweit die Haupttodesursache bei Kindern.(1) Diese Erkrankung ist allerdings nicht auf Säuglinge und Kinder beschränkt. Pneumonie betrifft auch viele Erwachsene, insbesondere Menschen über 50 Jahre und solche, die unter anderem chronischen Erkrankungen wie z.B. Herz- oder Lungenerkrankungen (inkl. Asthma und COPD), Diabetes oder anderen Stoffwechselerkrankungen leiden.(2,3)

Da kaum aktuelle Daten zur Epidemiologie der Pneumonie in Österreich verfügbar sind, wurde im Jahr 2011 eine Studie an 9 Krankenhaus-Abteilungen für Innere Medizin in Österreich durchgeführt.(4) Ziel war es, alle Patienten, die im Jahr 2011 mit einer Lungenentzündung stationär betreut wurden, zu erfassen und hinsichtlich Erregerverteilung, Risikofaktoren und Sterberate auszuwerten. Insgesamt konnten Daten von 1956 hospitalisierten Pneumoniepatienten erfasst werden. Die durchschnittliche Sterberate im Spital lag bei 10,4 % und war bei Patienten ab 65 Jahren deutlich höher (12,7 %) als bei Patienten unter 65 Jahren (5,0 %). Pneumokokken konnten bei rund 30 Prozent der Patienten nachgewiesen werden und waren die am häufigsten vorkommenden Erreger. Die Autoren der Studie stellen fest, dass Patienten mit Herzinsuffizienz, neurologischer Grunderkrankung bzw. fortgeschrittenem Lebensalter im Falle einer Pneumonie ein erhöhtes Sterberisiko haben und könnten daher besonders von einer Pneumokokkenimpfung gemäß den geltenden Empfehlungen profitieren.

Die Pneumokokken-Impfung ist für Kinder bis 5 Jahre und für alle Erwachsene ab 50 Jahren im aktuellen Österreichischen Impfplan empfohlen. Für Personen aller Altersgruppen mit erhöhtem Risiko ist die Impfung besonders dringend empfohlen.(5)

Obwohl Pneumonien eine beträchtliche Belastung des öffentlichen Gesundheitssystems darstellen, sind manche Formen - einschließlich der Pneumokokken-Pneumonie - potenziell vermeidbar. Die Impfung ist ein wichtiger Schritt zur möglichen Prävention von Pneumokokken-Pneumonien, begleitet von gesunder Ernährung, guter Hygiene und verbesserten Umweltfaktoren (wie beispielsweise geringer Luftverschmutzung).1

Pfizer setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, Pneumokken-Impfstoffe für Kinder und Erwachsene bereitzustellen.

"Pfizer engagiert sich auch weiterhin für Aufklärungs- und Unterstützungsmaßnahmen, um den Menschen zu helfen, die der Gefahr einer Pneumokokken-Pneumonie ausgesetzt sind", erklärt Dr. Sylvia Nanz, Medical Director Pfizer Austria. "Es ist unser Ziel, Menschen in aller Welt die Impfung gegen diese potenziell tödliche Erkrankung zugänglich zu machen."

