EANS-News: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG /

6-Monatsbericht

Staatsdruckerei Holding AG mit Halbjahresergebnis des Geschäftsjahres 2013/14

nach starkem Vorjahr auf solidem Kurs

Wien, am 12. November 2013: Nachdem das erste Halbjahr des Vorjahres durch eine sehr starke Nachfrage nach österreichischen Sicherheitsdokumenten gekennzeichnet war, blieben die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/14 mit EUR 19,6 Mio. erwartungsgemäß unter dem Vorjahr (EUR 24,5 Mio.). Ursache für diese Entwicklung waren zwei Sondereffekte im Vorjahr. Zum einen wurden Kinderreisepässe verpflichtend eingeführt, zum zweiten gab es aufgrund der bevorstehenden Neueinführung von befristeten Führerscheinen eine erhöhte Umtauschrate beim österreichischen Führerschein.

Der Inlandsumsatz betrug EUR 17,5 Mio. (EUR 21,6 Mio. im Vorjahr). Der Auslandsumsatz erreichte EUR 2,1 Mio. (EUR 2,9 Mio.)

Die Ertragslage folgte der Umsatzentwicklung, fällt jedoch weiterhin solid aus. Das Unternehmen erwirtschaftete in der Berichtsperiode (01.04.2013 bis 30.09.2013) ein Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 4,0 Mio. (EUR 5,0 Mio. im Vorjahr). Das Vorsteuerergebnis betrug EUR 3,7 Mio. Nach Abzug der Ertragsteuern erzielte die Österreichische Staatsdruckerei Holding AG ein Gesamtergebnis von EUR 2,8 Mio. (EUR 3,5 Mio. im Vorjahr).

In die Berichtsperiode fiel auch die Hauptversammlung, die wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von EUR 0,35 pro Aktie beschloss. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 3%. Die Auszahlung der Dividende in Höhe von EUR 2,6 Mio. erfolgte am 31.07.2013.

Über die OeSD Gruppe

Die OeSD Gruppe ist einer von Europas führenden Anbietern von gesamtheitlichen Identitätsmanagementlösungen. Sie entwickelt und produziert Hochsicher-heitsidentitätsdokumente, wie z.B. den ,,Reisepass mit Chip und biometrischen Sicherheitsmerkmalen". Das Segment Security Print umfasst den Entwurf und die Herstellung von Hochsicherheitsdruckprodukten wie Blanko-Identitätsdokumente, Sicherheitszertifikate, Briefmarken, etc. Das Segment eGovernment umfasst die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung von Personalisierungslösungen für Identitätsdokumente (z.B. Reisepässe, Führerscheine, Personalausweise, Aufenthaltstitel, etc.). Die OeSD Gruppe beliefert und betreut Kunden in mehr als 60 Staaten der Welt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Helmut Lackner

Chief Financial Officer

Tel.: +43/1/206 66-208

lackner@staatsdruckerei.at