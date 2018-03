FP-Ebinger/Seidl: Gibt es mit dem nächsten Budget endlich Kinder- und Jugendpsychiaterplanstellen in Wien?

Ärztemangel in Wien darf nicht weiter geduldet werden

Wien (OTS/fpd) - In der nächsten Woche stellt die rot-grüne Belastungsregierung in Wien ihr Katastrophenbudget zur Diskussion. Auch dieses wird wieder eine Neuverschuldung vorsehen, kritisieren Wiens FPÖ-Gemeinderäte Mag. Gerald Ebinger und Wolfgang Seidl. Die FPÖ fordert bereits seit Jahren mehr Kinder- und Jugendpsychiater in Wien. Skandalös ist in diesem Zusammenhang, dass es in der Bundeshauptstadt nicht eine einzige Planstelle auf Krankenschein gibt. Während Niederösterreich wenigstens über vier derartige Posten verfügt, hat die zuständige Wiener SPÖ-Stadträtin Wehsely und der von ihr hochgelobte Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit seinen hochbezahlten Managern bis dato auf voller Linie versagt.

Nach einem ORF Bericht im Juni konnte man meinen, es käme Bewegung in die Sache. Seitdem herrscht aber wieder Stillstand und Schweigen im Walde. "Es ist einfach nur erbärmlich miterleben zu müssen, dass dieser Mangel an dringend benötigten Ärzten die hochbezahlte Stadträtin und die ebenfalls gutdotierten Manager des Krankenanstaltenverbundes bisher nicht interessiert hat. Ob nun Planstellen in Wien kommen, darf gespannt erwartet werden", so Seidl und Ebinger abschließend. (Schluss) hn

