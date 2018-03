Der "HEUTE"-GOURMETPUNSCHSTAND am Wiener Stephansplatz von 16. November bis 23. Dezember 2013

"Heute"-Event: Der Wiener Punschtraum geht weiter

Wien (OTS) - Im Herzen der Wiener Innenstadt präsentiert sich der Stephansplatz heuer erstmals in besonders weihnachtlicher Atmosphäre, denn hier entsteht ein eleganter Weihnachtsmarkt. Highlight dieses Marktes wird der "HEUTE"-GOURMETPUNSCHSTAND sein.

Direkt am Stephansplatz finden Punschliebhaber eine echte Alternative zu den konventionellen Märkten. Der erste Gourmetpunschstand Wiens bietet mit Punschkreationen der besten Haubenköche - wie Christian Domschitz, Walter Eselböck, Rudolf Obauer oder Alexander Fankhauser - Spitzenprodukte, die eine willkommene Abwechslung zum bisher Dagewesenen darstellen.

"Wir freuen uns, nach dem großen Erfolg im Vorjahr gemeinsam mit unseren starken Partnern für die Wienerinnen und Wiener an dieser Top-Location am Wiener Stephansplatz den Gourmet-Punschstand betreiben zu können. Neben dem schon etablierten und beliebten ,Heute'-Grillfest auf der Donauinsel beweist ,Heute' damit einmal mehr, immer der richtige Partner zu sein, wenn es darum geht, Werbe-Ideen in erfolgreiche Aktionen umzusetzen", so Gernot Fischer, Geschäftsführer Sales.

Daten zur Veranstaltung:

Wiener Gourmetpunschstand - Weihnachtsmarkt neben dem Stephansdom (1010 Wien)

16. November bis 23. Dezember 2013

Öffnungszeiten: täglich 11.00h - 21.00h

