Wiener Netze: Bäckerei spart mit Erdgas-LKW 30 Tonnen CO2 jährlich ein

Wien (OTS) - Die Schrammel Backmanufaktur stellt ihren Fuhrpark auf erdgasbetriebene LKW um. Sie hat damit die umweltfreundlichste Bäckereiflotte Wiens: Die sieben neuen Fiat Ducato stoßen nicht nur keinen Feinstaub aus, sondern senken den CO2-Ausstoß im Vergleich zu Diesel-Transportern erheblich.

Rund 350.000 Kilometer legt die Flotte der Schrammel Backmanufaktur jedes Jahr zurück. Damit nicht nur die Bäckerei Brot und Backwaren nachhaltig produziert, sondern die Produkte auch umweltschonend zu ihren Kundinnen und Kunden gebracht wird, hat die Firma Schrammel nun sieben erdgasbetriebene Fiat Nutzfahrzeuge angeschafft.

Erdgas: Saubere Alternative für Vielfahrer

"Bei den hohen Abgabepreisen für Diesel zahlt sich der Umstieg auf ein Fahrzeug mit Erdgasantrieb mehr denn je aus", sagt Johannes Glaser, Geschäftsführer der Schrammel Backmanufaktur über die neuen Fahrzeuge, die sich ab dem ersten Kilometer rechnen: Glaser weiter. "Ein Erdgas-Transporter fährt sich nicht anders als ein kultivierter Benziner, ist aber wesentlich umweltfreundlicher und kostengünstiger im Betrieb. Wir erwarten uns eine jährliche Kostensenkung beim Fuhrpark in der Größenordnung von 25.000 Euro und werden auch den CO2-Ausstoß jedes Jahr um 30 Tonnen senken. Diese Entscheidung entspricht ganz der Philosophie der Familie Schrammel, die auch bei der Herstellung ihrer Produkte ein besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit und die Verwendung von Naturprodukten legt." Energieeffizienz ist den Wiener Netzen im eigenen Bereich, aber auch bei seinen Kunden ein wichtiges Anliegen. Hermann Nebel, Geschäftsführer der Wiener Netze: "Erdgas-Nutzfahrzeuge sind etwa um ein Drittel günstiger als vergleichbare Diesel-Transporter. Das macht Erdgasfahrzeuge mit ihrer ausgereiften Technologie und Preisstabilität vor allem für Vielfahrer zu einer sehr guten Alternative."

Gute Reichweiten um weniger Geld

Die Verwendung von erdgasbetriebenen Fahrzeugen ist nicht nur günstig, sondern auch unproblematisch. Denn Österreich verfügt bereits über ein flächendeckendes Netz an Erdgas-Tankstellen. 19 davon befinden sich in Wien. Hinzu kommen zahlreiche Betriebstankstellen für Unternehmens-Fuhrparks.

Gerald Bischof, Bezirksvorsteher in Liesing: "Diese Investition ist auch erfreulich für den Bezirk. Die Backmanufaktur Schrammel sichert Arbeitsplätze und hilft mit, die Wiener Luft noch besser zu machen."

Erdgas hat in Ballungsräumen mit dichtem Verkehrsaufkommen daher klare Vorteile: Als Verbrennungsprodukt entsteht hauptsächlich Wasserdampf. Die Nutzung von Erdgas-Fahrzeugen verbessert damit die Luftqualität deutlich. Erdgasfahrzeuge, produzieren praktisch keinen Feinstaub und stoßen um bis zu 85 Prozent weniger Stickstoffoxide und rund 20 Prozent weniger Kohlendioxid (CO2) aus.

WHO warnt vor Diesel-Ruß

Der Vergleich mit anderen Treibstoffen wie Diesel spricht eindeutig für Erdgas. Denn Diesel-Rußpartikel sammeln sich in Bodennähe, verschmutzen die Atemluft und beeinträchtigen die Gesundheit. Vor dieser Gefahr warnt auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO): Sie schätzt Abgase von Dieselautos als krebserregend ein und stellt sie damit auf eine Stufe mit Stoffen wie Asbest. Nebel: "Das zeigt deutlich: Erdgas ist der Treibstoff für umweltfreundliche Mobilität im Straßenverkehr."

Über die Wiener Netze GmbH:

Das neue Infrastruktur-Unternehmen Wiener Netze umfasst neben dem Strom- und Gasnetz nun auch große Teile des Fernwärmenetzes und ein Lichtwellenleiternetz für die technische Kommunikation der Energienetze.

Als Verteilernetzbetreiber sorgen die Wiener Netze für die Infrastruktur, die benötigt wird, um Strom und Gas zu transportieren. Etwa 1,4 Millionen Stromkunden und rund 669.000 Gaskunden in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität und günstigen Preisen.

Über die Schrammel Backmanufaktur:

In der Backmanufaktur in Wien Inzersdorf werden alle Schrammel-Kostbarkeiten aus vorwiegend regionalen Rohstoffen und nach alten Rezepten in liebevoller Handarbeit hergestellt. Gebacken wird für Genießer - weil "echt" am besten schmeckt! Torten, Kuchen, Strudel und Kekse kommen als wahre Kunstwerke aus der Backmanufaktur. Das Erfolgsrezept besteht aus Alt-Wiener Tradition und modernen Einflüssen mit Liebe zum Detail - Suchtfaktor garantiert.

