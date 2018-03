Machacek: Krankenkassen sollen Blockade bei Teuerungsabgeltung beenden

Team Stronach NÖ fordert fairen Teuerungsausgleich für rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund

St. Pölten (OTS) - Kein Verständnis hat der Landtagsabgeordnete des Team Stronach Niederösterreich, der Arzt Dr. Herbert Machacek, für den Sparkurs der Krankenkassen - vor allem der Gebietskrankenkasse als größtes Institut. "Das geht auf Kosten der Patienten", warnt Machacek und erklärt dazu: "Ab Jahreswechsel kann es für Patienten in Niederösterreich teuer werden, wenn sie vom Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariter-Bund transportiert werden. Beide Organisationen haben nämlich Ende Oktober jene Verträge mit den Krankenkassen gekündigt, die die Verrechnung von Leistungen regeln. Der Grund: Die Tarife, die die Krankenkassen den Rettungsorganisationen zahlen, sind seit 2005 nicht angepasst worden und daher schon lange nicht mehr kostendeckend. Jetzt müssen Rotes Kreuz und Arbeiter Samariter Bund die Notbremse ziehen um als Unternehmen weiterhin ordentlich zu wirtschaften."

Was in NÖ droht, ist für die Patienten in der Steiermark schon bittere Realität: Dort verrechnet das Rote Kreuz seit Juli nicht mehr direkt mit der Krankenkasse, sondern stellt die Rechnung an den Patienten. Der kann dann die Rechnung an die Krankenkasse senden und bekommt - allerdings nur einen Teil des Rechnungsbetrages -refundiert.

Teuerung von fast 10% gehört Rettungsorganisationen abgegolten

Daher fordert Machacek die Krankenkassen auf diese Blockadepolitik, dieses unwürdige Spiel auf Kosten der Patienten umgehend zu beenden:

"Offenbar glauben die Verantwortlichen dort das aussitzen zu können, in der Hoffnung, Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund machen weiter wie bisher. Aber beide Organisationen haben 8 Jahre lang alle Teuerungen - in der Zeit immerhin fast 19 Prozent - getragen, aber jetzt geht das nicht mehr, ohne wirtschaftlich oder rechtlich Schaden zu nehmen."

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach

Walter Rettenmoser

Kommunikation

Tel.: Tel.: 0664 156 52 14

walter.rettenmoser @ teamstronach.at