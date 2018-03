2. Bäuerlicher Weihnachtsmarkt in Wien von 5. bis 8. Dezember

Landwirtschaftliche Spezialitäten und Kunst verbinden

Wien (OTS) - Wegen großer Nachfrage wird der zweite "Gutes vom Bauernhof"-Weihnachtsmarkt heuer um einen Tag verlängert: Von Donnerstag, den 05., bis Sonntag, den 08.12.2013, gibt es in den Räumlichkeiten des Theatermuseums im barocken Palais Lobkowitz (Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien) wieder Gelegenheit, bäuerliche Köstlichkeiten zu genießen und erlesene Geschenke von ausschließlich landwirtschaftlichen Betrieben zu erwerben. 19 "Gutes vom Bauernhof"-Betriebe bieten an diesen vier Tagen ihre Spezialitäten -von Bauernbrot, Speck, geräuchertem Fisch und Käse über Kekse, Honig, Edelbrände, Essige, Öle, Lavendel-, Kräuter- und Mohnspezialtäten bis hin zu Glühwein und Glühmost - zum Verkosten und Kaufen an. Ergänzt werden diese durch ein breites Angebot an kulinarischen Geschenken und Adventdekorationen.

Wer außerdem am Nikolaustag (06.12.2013), zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr als solcher verkleidet ins Theatermuseum kommt, der kann ein "Urlaub am Bauernhof"-Wochenende, einen Brotback-Kurs am Biohof Pevny oder einen Spezialitätenkorb mit "Gutes vom Bauernhof"-Produkten gewinnen. Der Eintritt ins Theatermuseum ist während des Marktes frei - eine willkommene Gelegenheit, um Kunst, Kultur und Kulinarik zu verbinden.

Nähere Informationen zum Qualitätsprogramm "Gutes vom Bauernhof" und den rund 1.600 Mitgliedsbetrieben finden Sie unter www.gutesvombauernhof.at.

