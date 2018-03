FPÖ-Herbert: Gehaltserhöhungen für Polizei und Heer

Lohnabschlüsse vergangener Jahre lagen unter Inflationsrate

Wien (OTS) - "Die FPÖ unterstützt die Forderung der Freien Exekutivgewerkschaft bzw. der Bundesheergewerkschaft betreffend einer staffelwirksamen Gehaltserhöhung für das Jahr 2014 von Euro 200,- für alle Exekutivbediensteten und Heeresangehörigen", sagte heute der freiheitliche Bereichssprecher für den Öffentlichen Dienst und AUF-Bundesvorsitzende, Werner Herbert.

"Aufgrund der Null-Lohnrunde im vergangenen Jahr und der dürftigen Lohnabschlüsse in den Jahren davor, die jeweils unter der Inflationsrate lagen, ist in den vergangenen Jahren bei den Öffentlich Bediensteten ein Reallohnverlust in einem beängstigenden Ausmaß eingetreten", begründet Herbert die freiheitliche Forderung. Dies betreffe insbesondere auch die Exekutive und das Bundesheer, wobei gerade diese Berufsgruppen für die Sicherheit der Bevölkerung aber auch im Rahmen des zuletzt erfolgten Katastrophenschutzes einen besonderen Dienst an der Allgemeinheit erbringen würden, der mit vielen anderen Berufsgruppen nicht vergleichbar sei, so Herbert.

Daher gebühre den Angehörigen der Exekutive und des Bundesheers, abseits der üblichen Lippenbekenntnisse durch SPÖ und ÖVP und deren Geringschätzigkeit bei den vergangenen Lohnabschlüssen, gerade bei diesen Gehaltsverhandlungen auch eine entsprechende Wertschätzung ihrer Tätigkeit in Form einer angemessenen Lohnerhöhung, forderte Herbert.

"Schließlich erbringen die Angehörigen der Exekutive und des Bundesheers trotz der von dieser Bundesregierung vorgegebenen tristen dienstlichen Rahmenbedingungen einen hervorragenden Dienst an der Allgemeinheit und sollten - weder sie noch ihre zu versorgenden Familien - für das budgetäre und finanzielle Unvermögen, das gerade in diesen Tagen SPÖ und ÖVP in einer traurigen und peinlichen Leistungsschau an den Tag legen, büßen müssen", so Herbert.

