Meggle nutzt IT-Innovation / itelligence-Kunde Meggle setzt auf SAP Suite on HANA

Bielefeld (ots) - Die Meggle Gruppe nutzt zukünftig die strategischen Möglichkeiten der SAP Suite on HANA, meldet heute die itelligence AG, Bielefeld. Das Traditionsunternehmen Meggle aus Wasserburg, gegründet 1887, zählt zu den renommiertesten Herstellern von Milchverarbeitungserzeugnissen in Europa, Asien und Amerika und ist auch einer der weltweit größten Hersteller von Pharma-Lactose.

Zukünftig wird Meggle die SAP Suite on HANA als Datenplattform für ihre SAP Landschaft einsetzen. Mit der HANA Technologie ist es möglich Arbeitsabläufe weiter zu optimieren, da notwendige Daten zukünftig zeitnaher zur Verfügung gestellt werden können. Auch können komplexe analytische Reports direkt auf Basis der transaktionalen Daten durchgeführt werden. Dadurch ist keine Überführung und Aufbereitung der Daten auf ein Business Warehouse mehr notwendig.

Die Meggle Gruppe bietet seit Jahren erfolgreich ihre diversen Spezialitäten in höchster Qualität in den unterschiedlichsten Märkten an. Riesige Datenmengen sammeln sich so und wollen bewertet werden. Diese schnelleren Analysen durch SAP und die Berichterstattungen beschleunigen wichtige Unternehmensprozesse. So lassen sich mit der SAP Suite on HANA die gesammelten Daten schneller und viel direkter zur Unternehmenssteuerung nutzen.

Peter Buchmüller, Leiter IT bei Meggle: "Wir erwarten in unseren Märkten durch die Vorteile von SAP Suite on HANA einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung und Optimierung unserer Geschäfts- und IT-Prozesse. "

Bereits seit drei Jahren ist die Firma Meggle SAP-Beratungskunde der itelligence AG. Der erfolgreiche IT-Komplettdienstleister itelligence berät das weltbekannte Unternehmen Meggle aktuell bei der Einführung der itelligence-Branchenlösung it.consumer. Auf der Basis von SAP-All-in-One wurde it.consumer von den itelligence-Beratern mit vielen branchenspezifischen Verfeinerungen ausgerüstet, zu dem beispielsweise das für die Lebensmittelbranche wichtige Spezifikationsmanagement gehört.

Christian Peter, Programm Manager, Prozess Beratung der itelligence AG: "Mit der Entscheidung, die HANA Datenbank mit ihrer neuen "In Memory"-Technologie zu nutzen, zeigt Meggle einmal mehr, dass es eines der innovativsten Unternehmen seiner Branche ist. Der Einsatz von SAP Suite on HANA wurde vor allem auch aus strategischen Gründen getroffen. Meggle sichert sich so die Möglichkeit, an vielen zukünftigen Innovationen der SAP teilnehmen zu können und das Datenmanagement insgesamt zu revolutionieren."

