Neue ORF RadioKulturhaus-Karte: 50 Prozent Ermäßigung auf Tickets

Wien (OTS) - Ab sofort gibt es die neue ORF RadioKulturhaus-Karte: Um nur 25,- Euro pro Jahr bietet die Karte 50 Prozent Ermäßigung auf Eintrittskarten, bis zu 10 Prozent Ermäßigung im ORF Shop und vieles mehr.

Ein Jahr lang Konzerte, Lesungen, Gespräche und Performances im ORF RadioKulturhaus genießen oder verschenken - dies macht die neue ORF RadioKulturhaus-Karte möglich. Diese kostet für eine Person 25,-Euro, für zwei Personen 42,- Euro und berechtigt zum Erwerb von einer beziehungsweise von zwei ermäßigten Eintrittskarten pro Veranstaltung. Zahlreich sind die Vorteile, die die neue ORF RadioKulturhaus-Karte mit sich bringt: 50 Prozent Ermäßigung auf alle Veranstaltungen des ORF RadioKulturhauses - Miet- und Sonderveranstaltungen ausgenommen -, bis zu 10 Prozent Ermäßigung im ORF Shop, freier Eintritt bei allen Ö1 Live-Sendungsveranstaltungen im ORF RadioKulturhaus, 10 Prozent Ermäßigung auf die RSO Freund/in-Mitgliedschaft, Ermäßigung in der Parkgarage (Argentinierstraße 29) und die Programm-Zeitschrift "Heimspiel". Schnellentschlossene erhalten die Karte bis zum 31. Jänner 2014 um 10 Prozent ermäßigt, Ö1 Club-Mitglieder auch danach.

Die ORF RadioKulturhaus-Karte ist mit Erhalt gültig und kann sofort bestellt werden: im Onlineshop unter radiokulturhaus.ORF.at/karte, per E-Mail an radiokulturhauskarte @ orf.at oder mit dem im ORF Shop in der Argentinierstraße 30a, 1040 Wien, aufliegenden Formular. Die 50-prozentige-Kartenermäßigung erhält der/die Besucher/in im Kartenbüro unter Vorweis der RadioKulturhaus-Karte, im RadioKulturhaus-Webshop und ab 2014 beim Vertriebspartner "oeticket". Weitere Informationen zur ORF RadioKulturhaus-Karte unter radiokulturhaus.ORF.at/karte.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at