Rübig "erleichtert" über nächtliche Einigung auf EU-Budget 2014

ÖVP-Haushaltssprecher ist Mitglied des Verhandlungsteams zwischen EU-Ländern und EU-Parlament - Weg frei für EU-Hilfe für Hochwasserschäden

Brüssel, 12. November 2013 (ÖVP-PD) "Erleichtert" zeigt sich der Haushaltssprecher der ÖVP im Europäischen Parlament, Paul Rübig, über die in den frühen Morgenstunden nach fast 16-stündigen Verhandlungen erzielte Einigung über das EU-Budget 2014: "Der Weg ist frei für den Beschluss sowohl des Budgets für 2014, als auch des mehrjährigen Finanzrahmens bis 2020", so Rübig. Der ÖVP-Politiker ist Mitglied des Verhandlungsteams zwischen EU-Ländern und EU-Parlament, des sogenannten Vermittlungsausschusses, der eine Einigung finden muss, wenn sich Rat und Parlament in erster Lesung nicht einigen konnten. ****

Der erzielte Kompromiss sieht einen Haushalt für das Jahr 2014 von 135,5 Milliarden Euro vor, das sind um fast 10 Milliarden Euro weniger als 2013. "Dennoch konnten wir viel erreichen. Wir werden den EU-Haushalt effizienter einsetzen und Mittel ins Jahr 2014 vorziehen, die den Mitgliedsstaaten helfen, Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und zu Wachstum zurückzufinden", erklärt der Europaabgeordnete. Dazu gehören unter anderem 212 Millionen Euro für das Forschungsförderungsprogramm "Horizon2020", 137,5 Millionen Euro zusätzlich für das Austausch- und Bildungsprogramm "Erasmus" sowie 31,7 Millionen Euro mehr für und das "COSME" genannte Programm zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen. "Damit ist auch der Weg frei für 22 Millionen Euro an EU-Mitteln für Österreich aus dem Solidaritätsfonds für die Hochwasserschäden von diesem Frühjahr", bestätigt Rübig.

"Die Einigung auf den Haushalt 2014 war besonders schwierig, weil der Spardruck noch nie so hoch war und es gleichzeitig der erste Haushalt des neuen mehrjährigen Finanzrahmens ist, der parallel verhandelt wurde", erklärt Rübig. "Die Einigung war überfällig, denn nur so können in sechs Wochen, zum 1. Jänner die wichtigen Programme in der Landwirtschaft, in der Forschungsförderung und der KMU-Förderung planmäßig starten. Wir haben gestern Nacht einen guten Kompromiss gefunden", so der ÖVP-Parlamentarier. Eine Verzögerung der Einigung würde die Planung aller in die Abwicklung von EU-Förderprogrammen involvierten Organisationen, Länder und Unternehmen sehr erschweren. Auch könnte es zu verspäteter Auszahlung der Gelder kommen.

