"Junge Kunst auf der Feststiege IV" - Töchterle eröffnet Ausstellung "Zwischen Skylla und Charybdis" von Julia Hinterberger

Junge Künstlerin der Kunstuniversität Linz mit ihren Werken im Wissenschafts- und Forschungsministerium zu Gast

Wien (OTS) - In der Reihe "Junge Kunst auf der Feststiege", die jungen Künstlerinnen und Künstlern der Kunstuniversitäten Raum für ihre Werke bietet, ist in den kommenden Wochen Julia Hinterberger von der Kunstuniversität Linz mit ihren Werken im Wissenschafts- und Forschungsministerium zu Gast. Bei der gestrigen Eröffnung der Ausstellung "Junge Kunst auf der Feststiege IV - Zwischen Skylla und Charybdis" im kleinen und feinen Rahmen, an der u.a. auch Rektor Dr. Reinhard Kannonier, Vizerektorin Dr. Sabine Pollak und Sektionsleiterin Dr. Elisabeth Freismuth teilnahmen, betonte Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle die enge Verbindung der Wissenschaft und Kunst sowie des Wissenschaftsministeriums und der österreichischen Universitäten, die Kunst beheimaten. Er unterstrich weiters das hohe Ansehen der Kunstuniversität Linz, die heuer ihr 40jähriges Bestehen feiert: "Sie hat sich als kreative Stätte der Lehre und künstlerischen Forschung etabliert und bietet mehr als tausend Studierenden wertvolle Bildungs- und Kunstperspektiven, von denen wir uns auch mit dieser Ausstellung überzeugen dürfen."

Im Rahmen der im Jahr 2011 initiierten Projektreihe "Junge Kunst auf der Feststiege" wurden bisher die Ausstellungen "The Rainbow Valley Show" von Paul DeFlorian (Akademie der bildenden Künste Wien), "Places of Desire" (Studierende des Masterstudiums "Innenarchitektur und 3D Gestaltung" der New Design University St. Pölten) und "ESO auf der Feststiege" gezeigt.

