100. Jahre Benjamin Britten: Schwerpunkt in Ö1 und Themenabend in ORF III

Wien (OTS) - Am 22. November jährt sich der Geburtstag von Benjamin Britten (1913-1976) zum 100. Mal. Aus diesem Anlass würdigt Ö1 den englischen Komponisten mit acht Sendungen: "Konzert am Vormittag" (20.11.), "Stimmen hören" (21.11.), "100 Great Britten" (22.11.), "Apropos Musik" und "Peter Grimes" live aus der Wiener Staatsoper (23.11.), "Radiokolleg" (25.-28.11.), "Gloriana" (21.12.) sowie "Best of EBU Christmas Day" (24.12.). ORF III widmet Britten einen Themenabend am 17.11.

100 Jahre nach seiner Geburt und 37 Jahre nach seinem Tod ist Benjamin Britten als britischer Nationalkomponist des 20. Jahrhunderts kanonisiert. Erwartbar war das nicht: in den 30er-Jahren ein "Linker" und scharfer Kritiker des "amateurhaften und provinziellen Pastoralismus" der englischen Musik; Pazifist und Wehrdienstverweigerer im 2. Weltkrieg; seine Lebensgemeinschaft mit dem Tenor Peter Pears in einem Staat, in dem "gleichgeschlechtliche Liebe" bis 1957 tausende Männer pro Jahr ins Gefängnis brachte.

Seine Karriere als Komponist ist ebenso imponierend wie die als Interpret eigener und fremder Werke als Pianist oder Dirigent. Im "Konzert am Vormittag" am Mittwoch, den 20.11. (10.05 Uhr) dirigiert Benjamin Britten Werke von Gustav Mahler, darunter "Die Lieder eines fahrenden Gesellen" und die vierte Symphonie. "Klassische" Aufnahmen - mit Britten am Flügel oder am Dirigentenpult und Interpret/innen wie Peter Pears, Galina Wischnewskaja, Kathleen Ferrier oder Dietrich Fischer-Dieskau -, sowie neuere mit Ian Bostridge, Mark Padmore, Simon Keenlyside u. a. präsentiert Chris Tina Tengel in einem "Best of Britten" am Donnerstag, den 21.11. in "Stimmen hören" (19.30 Uhr).

An Brittens Geburtstag, am Freitag, den 22.11. bringen Peter Kislinger und Piers Burton-Page um 19.30 Uhr in "100 Great Britten" eine kleine Hommage an einen großen Komponisten. Britten als Arrangeur, Bearbeiter, Komponist und Pianist stellt Hannes Eichmann am Samstag, den 23.11. in "Apropos Musik" (15.55 Uhr) vor und um 19.30 Uhr überträgt Ö1 live aus der Wiener Staatsoper "Peter Grimes", jene Oper, die Britten 1945 zu einem Nationalhelden machte - ein Status, der mit dem "War Requiem" 1962 zementiert wurde. Es dirigiert Graeme Jenkins, Solisten sind Ben Heppner (Peter Grimes), Gun-Brit Barkmin (Ellen Orford), Iain Paterson (Balstrode) u. a.

Kaum ein anderer Komponist des letzten Jahrhunderts schrieb derart hier-und-jetzt-bezogen und kaum ein Komponist wollte seiner Generation so viel - vor allem auch außermusikalisch - sagen wie Benjamin Britten. Untrennbar verbunden mit seinem Schaffen ist die jahrzehntelange künstlerische und private Partnerschaft mit dem Tenor Peter Pears, dem er zahlreiche seiner Partien auf den Leib komponiert hat. Gemeinsam prägten sie über Jahre das musikalische Leben auf der britischen Insel, nicht zuletzt durch das von ihnen gegründete Aldeburgh Festival. Unter dem Titel "Ein Leben für die Musik" begibt sich das "Radiokolleg" (9.45 Uhr) von Montag, den 25. bis Donnerstag, den 28.11. auf die Spuren von Benjamin Britten.

Eine Aufzeichnung von "Gloriana", komponiert 1953 anlässlich der Krönung von Elizabeth II., aus Covent Garden sendet Ö1 am Samstag, den 21.12. um 19.30 Uhr. Mitwirkende sind Susan Bullock (Queen Elisabeth I.), Toby Spence (Robert Devereux), Patricia Bardon (Frances Devereux), Mark Stone (Charles Blount) u. a., Paul Daniel dirigiert. Mit dem "Best of EBU Christmas Day - Weihnachten in Europa" am Dienstag, den 24.12. (19.30 Uhr) beendet Ö1

seine Gratulationen. Mehr zum Programm von Österreich 1 ist abrufbar unter oe1.ORF.at.

Britten-Themenabend in ORF III

Auch das ORF-Fernsehen begeht den 100. Geburtstag von Benjamin Britten: Nachdem ORF 2 bereits zu Allerheiligen das heuer bei den Salzburger Festspielen aufgezeichnete "War Requiem" des englischen Komponisten ausgestrahlt hat, steht das monumentale Sakralwerk am Sonntag, den 17. November um 20.15 Uhr auch - als Teil eines ganzen Britten-Themenabends - auf dem ORF III-Programm. Anna Netrebko, Ian Bostridge und Thomas Hampson interpretieren Brittens 1962 uraufgeführtes Opus 66, dirigiert von Antonio Pappano. Unterstützt werden sie durch Chor und Orchester dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Rom sowie dem Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor. Zum Auftakt des Themenabends zeigt ORF III um 18.25 Uhr das Doku-Drama "Benjamin Britten - Peace and Conflict", weiters das Porträt "Benjamin Britten - Dokumentation eines Lebens" um 21.55 Uhr und anschließend, um 23.45 Uhr, die Oper "Peter Grimes".

