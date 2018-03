bike-austria Tulln 2014

Österreichs größter Motorrad- und Rollerevent vom 11. bis 13. April 2014

Tulln (OTS) - bike-austria in Tulln - Der größte Bike Event in Österreich

Nach dem großen Erfolg der Messepremiere findet vom 11. bis 13. April 2014 die 2. Ausgabe von Österreichs größtem Motorrad- und Rollerevent in Tulln statt. Gemeinsam mit der Arge2Rad, dem österreichischen Dachverband der Zweiradimporteure und der Zweiradindustrie, hat die Messe Tulln diesen neuen Freizeitevent konzipiert, der 2014 weiter ausgebaut wird. Die bike-austria Tulln - der motorisierte Zwei-Rad Spaß - hat sich bereits nach der ersten Veranstaltung zum Treffpunkt für Mobilität auf 2 Rädern entwickelt. In der Konzeption einzigartig:

Perfekte Ausstellung, viele Testmöglichkeiten sowie Action und Freestyle Shows.

Probefahrten von großen und kleinen Motorrädern sowie Mopeds und e-Bikes

Tulln ist der führende Standort Österreichs im Bereich der Freizeitmessen und das hat einen Grund: Die Messe Tulln versucht den Bedürfnissen seiner Kunden, Ausstellern und Besuchern besonders gerecht zu werden und geht auf jede Branche individuell ein. Probefahrten sind ein essentieller Bestandteil moderner Motorradmessen, somit auch der bike-austria in Tulln. 1034 Probefahrten bei der Erstveranstaltung sind ein Indiz, wie wichtig das "Testen" für Besucher bzw. zukünftige Kunden und für die Aussteller sind. Um der großen Nachfrage genüge zu tragen, wird dieser Bereich 2014 weiter wachsen. Einen spezialisierten Bereich gibt es für Jugendliche, auf einem eigens eingerichteten Testparcours wird es möglich sein, eine große Anzahl 50ccm und 125ccm Fahrzeuge der Hersteller auszuprobieren, um jenes Bike herauszufinden, das seinen persönlichen Vorlieben am nächsten kommt.

Größter Test-Event für e-bikes und Pedelecs

Ein weiteres Kompetenzzentrum ist dem boomenden Segment der e-Bikes und Pedelecs gewidmet. Gerade bei diesem Thema gibt es ständig Innovationen, für die es bis dato noch keine Messeplattform gab. 713 Testfahrten bei der Messepremiere zeigen, wie wichtig dieser Bereich ist und wie viel Potenzial vorhanden ist. Sämtliche Aussteller resümierten zufrieden und so wird 2014 auch dieser Bereich verstärkt. Noch nie gab es so viel Information und Probefahrten zum Thema e-Bikes und Pedelecs an einem Ort.

Action und Freestyle Shows - noch größer und noch spektakulärer Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit den Streetbike Freestyle Shows von den Streetrockaz, die Supermoto Shows sowie die Trial Shows runden das vielfältige Programm der bike- austria Tulln ab. Um dem regen Besucherinteresse gerecht zu werden, wird die Tribünenkapazität 2014 um rund 25% erweitert. Zu sehen gibt es Wheelies, Burnouts, Drifts, Acrobatics and Nosewheelies. Aber abseits des Extrem-Sports gibt es auch eine andere Welt. Trialfahren gehört auch für den normalen Motorradfahrer zu den spaßigsten und gleichzeitig sinnvollsten Sportarten - durch das Trainieren der Balance-, die man auf zwei Rädern unternehmen kann. In der Trialhalle können Alt und Jung probieren und trainieren.

Umfassende Information zu über 30 Tourismusregionen, Hotels und Motorradreisen

Bereits weit vor dem Anmeldeschluss kristallisiert sich heraus, dass ein weiterer Bestandteil der bike austria Tulln expandiert: Ob Abenteuer- oder Genusstour, geführte Motorradreisen oder kurze Ausflugsziele, auf der bike-austria Tulln gibt es Informationen zu über 30 Tourismusregionen, sowie Hotels wie z.b. die beliebte Route 66, Australien, Neuseeland, Dubai, Emirate, aber auch europäische Destinationen wie Frankreich, Italien, Kroatien, Luxembourg, Sardinien, Österreich und vieles mehr.

Tulln besitzt das größte und modernste Ausstellungsgelände Niederösterreichs

Rund um das Messegelände stehen 7.000 Parkplätze zur Verfügung. Ein eigens eingerichteter Motorradparkplatz mit 1.500 Stellplätzen direkt vor dem Messeeingang der Niederösterreich Halle steht den Besuchern zur Verfügung.Für Anhänger von e-Bikes und Pedelecsgibt es eine Stromtankstelle vor Ort.

Ein Auftrag für die Zukunft

"Wir freuen uns, dass der neue Standort, das vielfältige Programm und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer unserer Zweiradbegeisterten, die 5 - 6 Stunden betrug, in Tulln so positiv von den Besuchern aufgenommen wurde. Die bike-austria Tulln hat ein starkes Zeichen gesetzt und wir sehen das als klaren Auftrag, diesen Standort zu unserer neuen Eventheimat zu machen," so Karin Munk, Generalssekretärin der Arge 2Rad. Wolfgang Strasser, GF Messe Tulln:

"Der Erfolg von 2013 bestätigt uns und ist die richtige Basis für unseren nächsten Schritt. 2014 werden wir mit einer erweiterten Aktionsfläche und neuen Ideen für unsere fahraktiven Flächen das Konzept - Staunen - testen - erleben - weiter entwickeln."

FACT-BOX - bike-austria 2013

41.238 begeisterte Besucher

130 Aussteller

220 nationale und internationale Marken

20.000 m2 Ausstellungsfläche

1.086 ausgestellte Fahrzeuge

1.371 Testfahrten Indoor

davon 713 Testfahrten mit e-bike/pedelec

1.034 Testfahrten Outdoor

Trialfahrten in eigener Trialhalle zum probieren und trainieren

Kinder-Elektro-Trialfahrzeuge für Kleinkinder ab 3 Jahren

Alle Informationen auf www.bike-austria.at Öffnungszeiten: Freitag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: EUR 8,- Ermäßigte Tickets (Schüler, Studenten und Gruppen ab 20 Personen): EUR 6,- Jugendliche bis 18 Jahre: Eintritt frei Rückfragehinweis: Arge2Rad Generalsekretärin Mag. Karin Munk Paul Troger Gasse 30 3003 Gablitz office @ arge2rad.at www.arge2rad.at

bike-austria 2014 Österreichs größter Motorrad- und Rollerevent vom 11. bis 13. April 2014 Datum: 11.-13.4.2014 jeweils 10:00-18:00 Uhr Ort: Messe Tulln www.messe-tulln.at Messegelände , 3430 Tulln an der Donau

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

Tel.: 02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at