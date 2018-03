VoD-Plattform Flimmit: Startschuss für STREAMS 2013

Europas einziges länderübergreifendes Online Film Festival geht in die zweite Runde

Wien (OTS) - Festivalfeeling "on Demand" bietet in Kürze die österreichische Videoplattform Flimmit mit der zweiten Auflage von STREAMS - The European Online Film Festival. Das Projekt, Europas einziges internationales Filmfestival im Internet, startet am 15. November 2013 simultan in insgesamt neun Ländern. Gezeigt werden auch diesmal wieder aktuelle europäische Produktionen, die außerhalb ihrer jeweiligen Landesgrenzen bisher nicht veröffentlicht wurden. Der Fokus liegt auf jungem Independent- und Arthouse-Kino.

"Mit STREAMS 2013 wollen wir zum einen neue Akzente setzen, zum anderen aber auch europäische Cineasten enger vernetzen", erklärt Flimmit Geschäftsführerin Karin Haager. Für das diesjährige Festival wurde aus diesem Grund auch eine eigene Onlinejury einberufen. "Diese Jury, bestehend aus Bloggern und Filmemachern aller Nationen, wird STREAMS 2013 von Beginn an begleiten und am 10. Dezember aus insgesamt 17 Teilnehmerfilmen einen Gewinner küren", so Haager. Das ausgewählte Werk wird im Anschluss mit einem Preisgeld von 3.500 Euro prämiert.

Im Herbst 2012 wurde STREAMS - The European Online Film Festival zum ersten Mal veranstaltet. Das Online Film Festival ist eine Initiative des Netzwerks europäischer Video on Demand-Anbieter (EuroVoD), das sich seit drei Jahren erfolgreich für die Förderung von Streaming als Vertriebsmodell sowie die länderübergreifende Verbreitung europäischer Filme einsetzt.

SERVICE: Flimmit, der österreichische Veranstalter von STREAMS 2013, zeigt alle 17 Festivalfilme von 15.11. bis 15.12. unter www.flimmit.com/streams-festival in ihrer jeweiligen Originalfassung mit zuschaltbaren Untertiteln in Deutsch, Englisch und Französisch. Wie bereits im vergangenen Jahr können "Tickets" sowohl für einzelne Filme (2,99 je Film) als auch für den Festivalpass (19,90 Euro) erworben werden. Das Filmprogramm im Detail sowie weitere Informationen zu STREAMS 2013 gibt es ab sofort online unter www.flimmit.com sowie im beigefügten Line Up.

Rückfragen & Kontakt:

Flimmit GmbH/ Karin Haager & Uli Müller-Uri

Tel. (+43) 676/3513061