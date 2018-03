Lichtbildervortrag "Wienfluss" im Bezirksmuseum 14

Wien (OTS) - Der erfahrene Bezirkshistoriker Herbert Richter hält am Donnerstag, 14. November, im Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59) einen Lichtbildervortrag mit dem Titel "Der Wienfluss -vom Kaiserbründl bis zur Urania". Um 19.00 Uhr beginnt der Abend. Der Eintritt ist gratis. Spenden des Publikums nehmen die ehrenamtlichen Museumsleute gerne an. Beeindruckende Aufnahmen führen den Gästen die Besonderheiten des weitläufigen Gewässers sowie viele interessante Dinge in dessen Umfeld vor Augen. "Die Umgebung ist sehenswert und die angrenzenden Bauwerke sind von großer Bedeutung", betont der Referent. Neben spannenden Rückblicken auf die Geschichte des Flusses erläutert Richter verschiedene Neuerungen während der letzten Jahre. Anschließend antwortet der Bezirkshistoriker auf Fragen der Besucher. Informationen über diese Veranstaltung und die bezirksgeschichtliche Sammlung sind unter der Telefonnummer 897 28 52 (öfter Anrufbeantworter) oder per E-Mail, die Adresse lautet bm1140 @ bezirksmuseum.at, anzufordern.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Penzing:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at