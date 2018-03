ARGE Kultur 10: "Landle"-Gemälde und Chor-Konzert

Jo Karpisek (13.11. bis 19.12.) und "8-Stimmig" (16.11.)

Wien (OTS) - Die Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" präsentiert im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) eine Ausstellung mit stimmungsvollen Bildern der Malerin Jo (Johanna) Karpisek. Die aus Kärnten stammende Künstlerin lebt schon seit vielen Jahren in Wien. Einfühlsam hält die Kreative hübsche Landschaften in Aquarellen fest. Die subtile farbliche Gestaltung der Gemälde gefällt. Der Zutritt zur Vernissage der Bilder-Schau "...is a Landle lei" am Mittwoch, 13. November, ist frei. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Karpiseks Malereien können bis Donnerstag, 19. Dezember, kostenlos besichtigt werden. Jeweils Dienstag und Donnerstag ist die Ausstellung zwischen 16.00 und 18.00 Uhr geöffnet. Am Samstag, 16. November, laden Sänger das Publikum im "Waldmüller-Zentrum" zur "Musikalischen Weltreise" mit Liedern aus aller Welt ein. Das Vokal-Ensemble "8-Stimmig" konzertiert ab 16.00 Uhr. Besucher des Chor-Nachmittags haben "Unkostenbeiträge" in der Höhe von 7 Euro zu entrichten. Für Auskünfte steht das auf ehrenamtlicher Basis aktive ARGE-Team gerne unter der Telefonnummer 0660/464 66 14 sowie per E-Mail, die Adresse ist waldmuellerzentrum @ chello.at, zur Verfügung.

