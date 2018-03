Margareten: Lesung "Prosa und doch nicht prosaisch"

Texte von H.C. Artmann am 15.11., Infos: 0699/19 66 22 42

Wien (OTS) - Der Verein "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1) führt am Freitag, 15. November, einen Rezitationsabend durch, der dem renommierten Wiener Schriftsteller H.C. Artmann (1921 - 2000) gewidmet ist. Laut einer Mitteilung von Sprecher Neil Y. Tresher will der Kultur-Verein "mit dieser Lesung die Abkürzung 'H.C.' wieder für die Literatur zurück erobern". Nicht die Lyrik ("med ana schwoazzn dintn"), sondern die Prosa des H.C. Artmann steht im Zentrum der Veranstaltung. Der Titel des Abends lautet "Prosa und doch nicht prosaisch". Kurt Raubal, Anna Nowak sowie Michaela Stankovsky rezitieren ab 19.30 Uhr Texte Artmanns. Die Vortragskünstler haben ein Programm mit mannigfaltigen Facetten zusammengestellt. Die ehrenamtlich arbeitende Vereinsmannschaft ersucht die Zuhörer um Spenden (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt plus Getränke). Der Bezirk fördert die kulturellen Aktionen des "read!!ing room"-Teams. Informationen über das Beisammensein am Freitag und spätere Kultur-Termine erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 0699/19 66 22 42 oder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse des Vereines heißt readingroom @ chello.at.

