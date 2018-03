Besser mit Betriebsrat - innerbetriebliche Mitbestimmung hat viele Vorteile

Linz (OTS) - Die Vertretung der Beschäftigten durch Betriebsräte/-innen und die damit ausgeübte innerbetriebliche Mitbestimmung hat viele Jahrzehnte in Österreich ausgezeichnet funktioniert. Eine aktuelle Auswertung des Österreichischen Arbeitsklima Index zeigt, dass immer weniger Beschäftigte angeben, einen Betriebsrat in ihrem Unternehmen zu haben. Der aktuelle Arbeitsklima Index zeigt aber auch, dass Beschäftigte in Unternehmen mit innerbetrieblicher Mitbestimmung in vielen Bereichen, wie z.B. Zufriedenheit mit dem Einkommen, bessere Werte haben.

Zum Thema "Besser mit Betriebsrat - innerbetriebliche Mitbestimmung hat viele Vorteile" möchten wir Sie bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 19. November 2013, um 10 Uhr

im Café Griensteidl, Michaelerplatz 2, 1010 Wien, näher informieren.

Als Gesprächspartner stehen AKOÖ-Präsident Dr. Johann Kalliauer sowie die Sozialforscher Mag. Christoph Hofinger (SORA) und Dr. Reinhard Raml (IFES) zur Verfügung.

