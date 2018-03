Kater in Transportbox ausgesetzt

Vor Tierheim PFOTENHILFE Lochen (OÖ) am Parkplatz zurückgelassen

Lochen am See (OTS) - Vergangenen Freitag wurde gegen 16 Uhr ein Kater in einer Transportbox am Parkplatz der Pfotenhilfe Lochen gefunden. Das arme Tier wurde offensichtlich ausgesetzt. Der Kater ist kastriert, etwa drei Jahre alt und hat ein grau-weiß getigertes Fell. "Meine Kollegen staunten nicht schlecht, als sie den Vierbeiner fanden. Der Besitzer hat nicht einmal angerufen, es war Zufall, dass überhaupt jemand in der Nähe des Parkplatzes unterwegs war, sonst hätten wir den Kater womöglich erst viel später gefunden und aus der engen Box befreit." betont Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe Lochen.

Warum der Kater ausgesetzt wurde, ist unverständlich. Die Pfotenhilfe Lochen ist für Problemfälle immer erreichbar und steht gern mit Rat und Tat zur Seite wenn es Fragen oder Herausforderungen rund um Heimtiere gibt. "Wenn ein Tier dann wirklich sein Zuhause wechseln muss, versuchen wir immer, es direkt an ein neues Heim zu vermitteln, um ihm zusätzlichen Stress zu ersparen." so Stadler. Sollte auf die Schnelle dann kein Privatplatz zu finden sein, nimmt die Pfotenhilfe Lochen natürlich jedes Tier gerne auf, sofern Platz ist, oder reserviert einen Platz auf der Warteliste. "Bereits bei der Anschaffung eines Tieres sollte man nicht vergessen, dass dieses Arbeit und Verantwortung für viele Jahre bedeutet und man sich dessen nicht einfach wieder entledigen kann." so Stadler abschließend.

