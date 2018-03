EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited

12.11.2013

Atrium European Real Estate Limited

("Atrium" oder die "Gruppe")

DRITTE QUARTALSERGEBNISSE 2013 ZEIGEN NACHHALTIG STARKE PERFORMANCE - DIVIDENDENERHöHUNG GENEHMIGT- - ÄNDERUNG BEI DEN MITGLIEDERN DES VORSTANDS- Ad hoc Mitteilung - Jersey, 12. November 2013.Atrium European Real Estate

Limited (VSE/Euronext:ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einzelhandelsimmobilien und Einkaufszentren in Zentral und Osteuropa, gibt seine Ergebnisse für das 3. Quartal und die 9-Monatsperiode zum 30. September 2013 bekannt.

Finanzielle Highlights:

* Brutto-Mieteinnahmen steigen um 4,7% auf EUR151,4 Mio

(9M 2012: EUR144,6 Mio), mit einer Steigerung der Brutto-Mietneinahmen nach EPRA auf Vorjahresvergleichsbasis um 3,6% auf EUR148,0 Mio

(9M 2012: EUR142,9 Mio)

* Netto-Mieteinnahmen steigen um 4,0% auf EUR143,0 Mio (9M 2012: EUR137,5 Mio), mit einer Steigerung der Netto-Mieteinnahmen nach EPRA auf Vorjahresvergleichsbasis um 3,7% auf EUR140,2 Mio (9M 2012: EUR135,2 Mio) * Operative Marge lag in den ersten neun Monaten bei 94,5% (9M 2012: 95.1%) und somit am oberen

Ende der Zielbandbreite des Managements

* Belegrate nach EPRA bleibt stabil bei 98,1%

* EBITDA (ausgenommen Neubewertungen, Verkäufe und Abwertungen) steigt um 7,0% auf EUR121,1Mio (9M 2012: EUR113,2 Mio)

* Gewinn vor Steuern beträgt EUR96,3 Mio, im Vergleich zu EUR120,4 Mio in den ersten 9 Monaten 2012 wegen der um EUR15,4 Mio höheren Neubewertungen im letztjährigen Vergleichszeitraum, EUR6,7 Mio geringerem Ergebnis durch Wechselkursschwankungen und einem höheren Zinsaufwand von EUR5,7Mio im aktuellen Berichtszeitraum, teilweise kompensiert durch EUR5,5 Mio Wachstum bei den Netto-Mieteinahmen

* Bereinigtes EPRA Ergebnis je Aktie erhöht sich um 1,6% auf 25,6 Cent (9M 2012: 25,2 Cent)

* EPRA Net Asset Value (NAV) pro Stammaktie erhöht sich seit Beginn des Jahres um 1,7% auf EUR6,54 (FY 2012: EUR6,43) nach Ausschüttung einer Dividende von EUR0,15 je Aktie

* Der Wert der 156 Bestandsobjekte der Gruppe wächst um 8,4% auf EUR2,4 Mrd, im Vergleich zum 31.Dezember 2012 und beinhaltet das kürzlich erworbenen Premium Einkaufscenter Galeria Dominikanska

* Barvermögen von EUR331,0 Mio und Fremdmittel von EUR836,1 Mio zum 30. September 2013 (FY 2012: EUR537,1 Mio) mit einer Brutto-LTV (loan-to-value-ratio) von 28,1% und einer Netto-LTV von 17,0%

* Der Vorstand hat die Erhöhung der Dividende für das 4. Quartal 2013 auf EUR0,06 je Aktie beschlossen, was eine Dividende von EUR0,21 je Aktie für das Gesamtjahr 2013 bedeutet

* Für 2014, hat der Vorstand eine Erhöhung der Dividende von 14% auf zumindest EUR0,24 je Aktie beschlossen

* Die vierte und letzte Dividendenzahlung für 2013 von EUR0,06 je Aktie erfolgt als Kapitalrückzahlung am 30.Dezember 2013 an die am 23. Dezember 2013 registrierten Aktionäre, mit 19. Dezember 2013 als Ex-Dividenden Tag

Gruppen- und operative Highlights:

* Abschluss des EUR151,7 Mio Erwerbs der Galeria Dominikanska einem Prime-Einkaufscenter, zentral gelegen in der bedeutendsten Einkaufsregion von Breslau, der viertgrößten Stadt Polens

* Erfolgreiche Aufnahme von EUR 350 Mio im April, durch Platzierung eines unbesicherten Eurobonds, mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Fix-Kupon von 4,0%, welche 3,7 mal überzeichnet war

* Weitere Fortschritte bei der Entwicklung von Atrium Felicity in Lublin, Polen, mit einer derzeitigen Vorvermietungsrate von 92,4% und einer durchschnittlichen Mietdauer von etwa 7 Jahren, und dem Ziel im März 2014 zu eröffnen

* Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Einkaufszentrums der Gruppe in Torun wurden begonnen. Die Erweiterung ist zu 65% vorvermietet und wird zusätzliche 17,300 m² Bruttomietfläche und 640 Parkplätze beim Einkaufszentrum schaffen

Änderung bei den Mitgliedern des Vorstands

Atrium gibt weiters die Ernennung von Roger Orf als Direktor ohne Geschäftsbereich mit sofortiger Wirkung, in Folge des Rücktritts von Dipak Rastogi aus dem Vorstand, bekannt. Herr Orf ist Partner von Apollo Global Management ("Apollo") und Leiter des Immobilienbereichs in Europa und einer der von Apollo nominierten Mitglieder des Vorstands von Atrium.

Kommentar zu den Ergebnissen von Rachel Lavine, CEO von Atrium European Real Estate:

"Unsere Leistung in den ersten neun Monaten im Jahr 2013, in welchen wir auf Vergleichsbasis weiteres Wachstum im Brutto- und Nettoergebnis erzielen konnten, stärkt weiterhin unser Vertrauen in unsere Fähigkeiten starke und nachhaltige Mieterträge und Cash Flows zu generieren. Obwohl uns bewusst ist, dass es weiterhin wirtschaftliche Herausforderungen sowohl in der Region, in der wir tätig sind, als auch in der Euro-Zone gibt, sehen wir erste Anzeichen eines wirtschaftlichen Wachstums. Unser starkes operatives Ergebnis und die anhaltenden Verbesserungen der Volkswirtschaften, in denen wir tätig sind, gibt dem Vorstand das Vertrauen, die Dividende für das vierte Jahr in Folge erhöhen zu können."

Wie mit Ad-hoc Mitteilung vom 11. November 2013 bekannt gegeben, wurde - nach dem Rücktritt von Dipak Rastogi als Direktor ohne Geschäftsbereich - Roger Orf mit sofortiger Wirkung, als neuer Direktor ohne Geschäftsbereich bestellt.

Chaim Katzman, Vorsitzender der Atrium European Real Estate, fügt hinzu:

"Roger Orf ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Investoren im Immobiliensektor in Europa, und es ist eine große Ehre ihn im Vorstand von Atrium willkommen zu heißen. Ich habe keinerlei Zweifel, dass er einen großen Beitrag zum Unternehmen leisten wird, und freue mich mit ihm gemeinsam das Unternehmen für weiteres Wachstum zu positionieren.

Ich möchte gleichzeitig Dipak Rastogi für seinen wesentlichen Beitrag für Atrium während seiner Zeit als Director ohne Geschäftsbereich der Gruppe danken. Sein Rat und seine klugen Empfehlungen waren immer willkommen und das Unternehmen profitierte stark von seinem Erfahrungsschatz. Ich wünsche ihm zum Anlass seines Rücktritt aus dem Vorstand alles Gute."

Über Roger Orf

Herr Orf ist Partner von Apollo Global Management ("Apollo") und Leiter des Immobilienbereichs in Europa und einer der von Apollo nominierten Mitglieder des Vorstands von Atrium.

Herr Orf verantwortet sämtliche Immobilieninvestitionen und das Fund Raising für die Immobilienfonds von Apollo in Europa. Bevor er 2010 zu Apollo stieß, beschäftigte er sich den Großteil seiner Karriere mit Investitionen am europäischen Immobilienmarkt für Citigroup, Lone Star, Goldman Sachs und für sich selbst. In den letzten vier Jahren bei Goldman Sachs, leitete Herr Orf das European Real Estate Department und war Mitglied des European Investment Banking Operating Committee. Herr Orf ist Gründer der E-Shelter GmbH, einem Datencenter-Unternehmen in Deutschland.

Er ist Mitglied des Global Advisory Board der University of Chicago Graduate School of Business und des Visiting Committee der University of Chicago Law School. Hr. Orf hält die akademischen Grade eines J.D. und M.B.A. der University of Chicago, sowie einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften (magna cum laude) und eine Phi Beta Kappa der Georgetown University.

Diese Bekanntmachung ist eine Zusammenfassung, die gemeinsam mit der vollständigen Version der Ergebnisse des 3. Quartals 2013, die auf der Atrium-Seite der Website der Wiener Börse http://www.wienerborse.at sowie auf der Seite der Gruppe auf der Website der Euronext Amsterdam http://www.euronext.com oder auf der Website der Gruppe http://www.aere.com verfügbar sind, zu lesen ist.

Weitere Informationen sind auf der Atrium Website www.aere.com abrufbar oder können angefordert werden von:

Analysten:

Ljudmila Popova

lpopova@aere.com

Presse und Aktionäre:

FTI Consulting Inc

+44 (0)20 7831 3113

Richard Sunderland

Will Henderson

Nick Taylor

atrium@fticonsulting.com

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey. Atrium ist bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht als "collective investment scheme" registriert, das Beteiligungen in den Niederlanden nach Artikel 2:66 des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht) anbieten kann. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

