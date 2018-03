ÖSTERREICH: Neos-Chef Strolz offen für Koalition mit der ÖVP

Strolz im ÖSTERREICH-Interview: "Minderheitskoalition mit ÖVP wäre möglich" - Auch Stützung von Schwarz-Blau denkbar

Wien (OTS) - Im Interview für die Dienstag-Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH hält NEOS-Chef Matthias Strolz eine Minderheits-Koalition mit der ÖVP für denkbar. Strolz: "Eine Minderheitskoalition mit der ÖVP? Ja, das wäre möglich. Uns geht es um Lösungen."

Aber auch eine Duldung von Schwarz-Blau käme für Strolz in Frage:

"Das können wir uns vorstellen. Eine Minderheitsregierung würde auch lebendiger sein als die jetzige ausgebrannte Koalition. In so einem Modell würde man wechselnde Mehrheiten mit der Opposition brauchen. Da könnte mit dene einen die Pensionsreform beschließen, mit den anderen die Bildungsreform."

Eine Koalition gemeinsam mit der FPÖ schließt Strolz für die NEOS aber weiter aus: "Wir können mit der FPÖ in Sachfragen zusammenarbeiten, aber eine Koalition mit den Blauen geht wegen deren Ausländer- und Europapolitik nicht."

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at