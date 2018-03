Tiroler tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 12. November 2013. Von FLORIAN MADL. "Eine Ohrfeige für die Kolonialherren".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Die Münchner Olympia-Gegner votierten gegen eine Bewerbung für 2022. Das offenbarte nicht nur die regionalpolitische Situation, es war auch eine Absage an den Kurs der weltweit größten Sportorganisation.

Gian Franco Kasper muss geahnt haben, dass der bayerische Bürgerentscheid gegen eine Olympia-Bewerbung 2022 ausfallen würde. Und es ist bezeichnend, dass der Schweizer diesen Akt der Basisdemokratie bereits im Vorfeld als "gewisses Risiko" erachtet hatte. Das Internationale Olympische Komitee (IOC), dem er angehört, hielt es zuletzt nämlich eher mit Regimen: Russland, am Index der Pressefreiheit auf Platz 148, China (173) oder Olympia-Kandidat Kasachstan (160) nehmen es mit freier Meinungsäußerung nicht so genau, da werden schnell einmal protestierende Umweltschützer wie Verbrecher behandelt.

Solche Länder können problemlos Steuerfreiheit garantieren, den Sponsoren Exklusivität. Und das lästige Befragen der Bürger fällt auch weg. Ja, es würde vermutlich eine überwältigende Mehrheit der Leute ohnehin für Steuererhöhungen stimmen, wenn es im öffentlich einsehbaren Wahllokal dafür eine Empfehlung gäbe.

Die Kolonialherren des Fußballweltverbands FIFA operieren ähnlich. Gegenstimmen werden schmallippig entgegengenommen, auf Proteste wie zuletzt in Brasilien (WM 2014) reagieren Präsident Joseph Blatter und Kollegen pikiert. Man hält es lieber mit Russland (WM 2018) und Katar (2022), wo man es wiederum nicht so mit der Demokratie hält. Spätestens nach dem Münchner Bürgerentscheid müssen sich die Vertreter des IOC und der FIFA Gedanken machen, ob man weiter einer Besatzungsmacht gleichen will. Ein Land der unbegrenzten kommerzialisierten Möglichkeiten, das alle finanziellen Risiken trägt und den Überling bereitwillig abtritt, findet sich kaum mehr auf der Landkarte. Die Widerspenstigkeit der Europäer wird das Diktat einer großen Sportorganisation nicht mehr hinnehmen. Da bilden sich freie Bürger eine Meinung, da wird abgewogen, da formieren sich plötzlich Gegner, da wird auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit gepocht. Und da kann allein ein Grundstück ein Projekt platzen lassen. Innsbrucks Bürger votierten zwei Mal (1993, 1997) gegen dritte Olympische Winterspiele, Wien heuer gegen die ersten in der Bundeshauptstadt. Volksbefragungen sind ein Risiko, da hat IOC-Mitglied Gian Franco Kasper wohl Recht. Doch solange die gigantomanische Sportorganisation ihren Kurs nicht ändert, wird auch die westliche Welt an ihrem festhalten. Die nachhaltigsten Spiele, glaubte zuletzt ein Kolumnist, sind die, die nicht stattfinden.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610