Neues Volksblatt: "Signale" von Markus EBERT

Ausgabe vom 12. November 2013

Linz (OTS) - Übrigens: In Österreich wird nicht nur nach der Größe des Finanzlochs gesucht, sondern überhaupt nach einer Regierung. Wie man weiß, gibt es insgesamt acht Arbeitsgruppen, in denen zwischen SPÖ und ÖVP ein gemeinsamer Nenner für eine Koalitionsbildung gefunden werden soll. Bloß: Sieht man einmal von der Bildung ab, dreht sich praktisch alles um die Finanzen. Das ist zum einen für die Verhandler in den anderen Gruppen (Wirtschaft, Zukunft, Soziales, Außenpolitik, Sicherheit/Justiz, Staatsreform und eben Bildung) recht praktisch, weil man selbst nicht in der Auslage steht. Zum andern haben die Finanzverhandlungen freilich den Nachteil, dass überall erst dann Nägel mit Köpfen gemacht werden können, wenn man um die budgetären Möglichkeiten Bescheid weiß. Grund, die Verhandlungshände in den Schoß zu legen, sollte das dennoch keiner sein. Schließlich könnte man sich auch den Kopf darüber zerbrechen, wie man trotz Geldknappheit das Beste aus den jeweiligen Bereichen herausholt. Jedenfalls wären schön langsam ein paar Signale, dass allerorts zielgerichtet verhandelt wird, ganz gut für die Stimmungslage. Und auch wenn die Chefs erst am Ende über die Ergebnisse berichten wollen und sich jetzt in Schweigen hüllen, wäre ein Lebenszeichen zwischendurch nicht so schlecht. Zumindest will man wissen, ob schon alle den Löffel in der Hand haben, den man zum Verzehr dieser Suppe braucht.

