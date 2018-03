EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group - Volatilitäten im Ergebnis zu erwarten

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges/Volatilitäten Ergebnisentwicklung

11.11.2013

Die Vienna Insurance Group ist bestrebt, unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Umfelds Volatilitäten in der Ergebnisentwicklung nachhaltig möglichst gering zu halten; aufgrund der fortgesetzt schwierigen Marktbedingungen in Rumänien und der adversen Situation der Donau Versicherung im Bereich KFZ-Versicherung in Italien geht der Vorstand der Vienna Insurance Group nach gegenwärtigem Stand und auf Grundlage der zur Erstellung des dritten Quartalsergebnisses 2013 eingemeldeten Daten jedoch davon aus, dass dieses angestrebte Ziel heuer nicht erreicht wird.

Das Management der Vienna Insurance Group hält dessen ungeachtet weiterhin und unverändert an der bewährten Strategie - Konzentration auf die Märkte Österreich und Zentral- und Osteuropa sowie Fokussierung auf die Kernkompetenz "Versicherungsgeschäft" - fest. Die Vienna Insurance Group wird auch in Zukunft eine durch eine starke Kapitalisierung getragene, risikobewusste und konservative Veranlagungspolitik verfolgen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Vienna Insurance Group Schottenring 30 A-1010 Wien Telefon: +43(0)50 390-21919 FAX: +43(0)50 390 99-23303 Email: investor.relations @ vig.com WWW: www.vig.com Branche: Versicherungen ISIN: AT0000908504 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Prague Stock Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe

1010 Wien, Schottenring 30

Alexander Jedlicka

Leiter Public Relations, Konzernpressesprecher

Tel.: +43 (0)50 350-21029

Fax: +43 (0)50 350 99-21029

E-Mail: alexander.jedlicka @ vig.com

Nina Higatzberger

Leiterin Investor Relations

Tel.: +43 (0)50 350-21920

Fax: +43 (0)50 350 99-21920

E-Mail: nina.higatzberger @ vig.com