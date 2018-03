EANS-Stimmrechte: voestalpine AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Invest GmbH & Co OG Sitz: Linz

Staat: Österreich

voestalpine AG: Ergänzung zur Mitteilung vom 4.11.2013 gemäß § 93 (2) BörseG

In Ergänzung zur Mitteilung vom 4.11.2013 gemäß § 93 (2) BörseG gibt die voestalpine AG gemäß einem Nachtrag der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Invest GmbH & Co OG bekannt, dass die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Invest GmbH & Co OG die Schwelle von 15% stimmberechtigten Aktien an der voestalpine AG am 31.10.2013 überschritten hat.

