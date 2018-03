AGES Medizinmarktaufsicht informiert über einen Rückruf von Jext(R) Injektionslösung in einem Fertigpen

Wird zur Notfallbehandlung einer allergischen Reaktion verwendet

Wien (OTS) - Bei einer geringen Anzahl (0,04 %, entspricht 4/10.000) der Jext(R)-Fertigpens kann die Adrenalin-Injektion aufgrund eines technischen Defektes im Bedarfsfall möglicherweise nicht ausgeführt werden. Bei dieser geringen Anzahl an betroffenen Fertigpens besteht das Risiko der Nichtmedikation. Die betroffenen Chargen werden daher umgehend ausgetauscht. Um die sofortige Versorgung sicherzustellen, werden durch Apotheken betroffene Jext(R)-Fertigpens für PatientInnen gratis gegen EpiPen(R)-Fertigpens der entsprechenden Stärke umgetauscht.

Jext(R) enthält eine sterile Adrenalinlösung in einem automatischen Injektionsgerät (Autoinjektor) zur notfallmäßigen Injektion einer Einzeldosis Adrenalin in die Außenseite des Oberschenkels (intramuskuläre Injektion). Jext(R) wird zur Notfallbehandlung einer plötzlichen, lebensbedrohenden allergischen Reaktion (Anaphylaktischer Schock) eingesetzt, die durch Insektenstiche oder -bisse, Nahrungsmittel, Arzneimittel oder körperliche Belastung ausgelöst wurde.

In Österreich sind insgesamt 11 Chargen betroffen, es wurden insgesamt 6.883 potentiell betroffene Jext(R) Autoinjektoren ab Juni 2013 in Österreich ausgeliefert. Die mögliche Fehlfunktion ist auf vereinzelte Autoinjektoren beschränkt. Nach vorliegenden Daten umfasst der Rückruf europaweit 186.490 Autoinjektoren und es könnten sich europaweit ca. 67 Pens, die vom gegenständlichen technischen Defekt betroffen sind, in Verkehr befinden. Bis dato wurden im Auslieferungszeitraum der betroffenen Chargen keine vermehrten Nebenwirkungen gemeldet.

Betroffene Chargen:

Jext(R) 150 Mikrogramm: 907941, 846320, 804925, 785383

Jext(R) 300 Mikrogramm: 898800, 862828, 829806, 810357, 800189, 785379, 780784

Empfehlungen für PatientInnen:

PatientInnen, welche Jext(R) besitzen, sind angehalten zu kontrollieren, ob sie in Besitz eines Jext(R) Autoinjektors der betroffenen Chargen sind. Die Chargennummern sind auf dem Pen aufgedruckt.

Falls Sie einen Jext(R) Autoinjektor der betroffenen Chargen besitzen, kontaktieren Sie umgehend Ihre Apotheke, welche einen Austausch ohne Erfordernis einer neuen ärztlichen Verordnung organisiert. Bitte tragen Sie den Jext(R) Autoinjektor weiterhin bei sich, bis Sie das Ersatzprodukt (EpiPen) erhalten.

Patienten, die einen Jext(R) Autoinjektor anderer Chargen verwenden, sind von dem Qualitätsmangel nicht betroffen und können diese Pens wie gewohnt bei sich tragen und anwenden.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker.

Nähere Informationen unter www.basg.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Christoph Baumgärtel

Tel.: +43 (0)50 555-36540

E-Mail: am-qualitaetsmangel @ ages.at

http://www.basg.gv.at/