FP-Nepp kritisiert angedachte AHS-Ausdünnung

ÖVP rührt bei rot-grünem Bildungseinheitsbrei kräftig mit

Wien (OTS/fpd) - Wenn nach einigen Länderorganisationen nun auch die Bundes-ÖVP auf die rot-grüne Linie mit Anti-AHS-Schwerpunkt einschwenkt und damit der niveausenkenden Gesamtschule den Weg ebnet, so ist das angesichts der inhaltlichen Beliebigkeit der Schwarzen nicht weiter verwunderlich. Auch in Wien kann sich ja die VP-Spitzenkandidatin der vergangenen Nationalratswahl die Einführung der Gesamtschule durchaus vorstellen, was die über viele Jahre stringente VP-Linie für ein differenziertes Schulsystem konterkariert. "Die FPÖ ist und bleibt daher die einzige Partei sowohl in Wien als auch im Bund, die sich klar und deutlich gegen eine bildungspolitische Geisterfahrt mit der Gesamtschule und für die Sicherung des unverzichtbaren AHS-Angebotes einsetzt", hält der Wiener FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp fest.

Die FPÖ wird daher in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Antrag einbringen, der ein klares Bekenntnis zur AHS in Wien beinhaltet. SPÖ-Bildungs- und Containerstadtrat Oxonitsch wird dann ebenso wie seine grünen Freunde Farbe bekennen müssen. "Die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen darf nicht zur ideologischen Spielwiese verblendeter Linker werden sondern soll unserem Nachwuchs alle Möglichkeiten für ein erfülltes Berufsleben eröffnen", betont Nepp. (Schluss)otni

