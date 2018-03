Wechsel in der SP-Fraktion: Zwei neue Mitglieder im Wiener Gemeinderat

Mit Safak Akcay und Barbara Teiber sind künftig zwei neue Mitglieder im Wiener Gemeinderat vertreten

Wien (OTS/SPW-K) - In der Wiener SPÖ-Gemeinderatsfraktion kommt es zu einem personellen Wechsel. Nurten Yilmaz und Harald Troch sind in den Österreichischen Nationalrat eingezogen und schieden zeitgleich aus dem Wiener Gemeinderat und Landtag aus. Ihnen folgen die 39jährige Safak Akcay aus Wien-Leopoldstadt und die 36jährige Barbara Teiber aus Wien-Liesing nach.

Mit Safak Akcay neue Gemeinderätin mit Migrationshintergrund

Nurten Yilmaz wechselte als erste türkische Migrantin in den SPÖ-Nationalratsklub. Ihre Arbeitsschwerpunkte waren Integration und ethnische Ökonomien. Die türkischstämmige Leopoldstädterin und Mitarbeiterin in einem Steuerberatungsunternehmen Safak Akcay folgt Nurten Yilmaz nach. 1996 startete sie ihre politische Laufbahn als Integrationsbeauftragte der SPÖ Leopoldstadt und war seit 2001 Bezirksrätin. Im Gemeinderat will sie sich besonders für Frauen- und Integrationsthemen engagieren.

Barbara Teiber zieht in den Gemeinderat ein

Das zweite neue Gesicht im Wiener Gemeinderat ist Barbara Teiber, Regionalgeschäftsführerin der GPA-DJP Wien. Sie ist seit Jugendtagen politisch aktiv und war stellvertretende Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien. Seit Sommer 2013 ist sie Mitglied des ÖGB Vorstandes (Österreichischer Gewerkschaftsbund).

Beide Mandatarinnen werden in der Gemeinderatssitzung am 18.11.2013 angelobt.

Am Mittwoch, 13. November 2013, findet im Wiener Rathaus die Überreichung der Bestellungsdekrete mit dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl statt. Aus diesem Anlass dürfen wir VertreterInnen der Medien zu folgendem Fototermin einladen:

Mittwoch, 13.11.2013., 08:45 Uhr, Rathaus, Roter Salon.

Zugang: Seiteneingang Lichtenfelsgasse (Haupteingang ist gesperrt), Stiege 5, 1. Stock. (der Weg ist ab dem Seiteneingang ausgeschildert)

