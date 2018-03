FP-Mareda: SP-Papai ahnungslos wie immer

FPÖ steht zu Fußgängerzone, aber nicht für Begegnungszone

Wien (OTS/fpd) - Offenbar kennt der SPÖ-Klubobmann aus Floridsdorf nicht den Unterschied zwischen einer Fußgänger- und einer Begegnungszone, so der Floridsdorfer FPÖ-Klubvorsitzende Karl Mareda in einer Replik auf Aussagen von SPÖ-Papai.

Die FPÖ steht weiterhin für eine Fußgängerzone im Bezirkszentrum, jedoch nicht für eine Begegnungszone. "Wer den Unterschied nicht kennt, werter Kollege, sollte sich aus der Diskussion heraus halten. Eine Fußgängerzone wird ihrem Namen nur dann gerecht, wenn jedweder Fahrzeugverkehr, außer zu bestimmten Zeiten, analog Kärntner Straße, ausgeschlossen ist", hält Mareda fest.

Auch hat der SPÖ-Klubvorsitzende in Sachen Anträge und Resolutionen so seine Probleme. Genau diese von der SPÖ erwähnten "weiteren Schritte zur Planung einer Begegnungszone" sind es, gegen die sich die FPÖ mittels Resolution, also einer Willenskundgebung, aussprachen und die zuständigen Magistratsabteilungen ersuchten, dies in ihren künftigen Planungen zu berücksichtigen. "Der Unterschied zwischen Antrag und Resolution sollte einem Klubvorsitzenden geläufig sein, Kollege Papai", schließt Mareda. (Schluss) hn

