7 Days for Diabetes - Diabetes Initiative Österreich fordert alle zu mehr Bewegung im Alltagsleben auf!

Wien (OTS) - Bewegungsmangel ist eine der häufigsten Ursachen für die Entstehung von Zivilisationserkrankungen wie Diabetes Mellitus, Bluthochdruck oder Übergewicht.

Möglichkeiten mehr Bewegung in das Alltagsleben einzubauen gibt es genug - zielgruppenspezifische Bewegungsprogramme werden in Österreich dabei von den Betroffenen sehr häufig in Anspruch genommen und von einer sehr hohen Anzahl von Ärzten empfohlen. Bewegung setzt direkt an den Ursachen an; durch regelmäßiges Ausdauertraining werden zahlreiche Anpassungen in den Muskeln bewirkt, die sich positiv auf den Stoffwechsel der Muskelzellen auswirken und so einen blutzuckersenkenden Effekt bewirken.

Dazu Prof. Bernhard Ludvik, Präsident der Diabetesinitiative Österreich: "Bewegung ist essenziell zur Vorsorge von chronischen Erkrankungen. Durch regelmäßige Bewegung können Risikofaktoren, die zu einer Diabetes-Erkrankung führen, minimiert werden. Deshalb fordern wir auch alle Österreicher und Österreicherinnen zu mehr Bewegung im Alltagsleben auf. Die Diabetesinitiative Österreich unterstützt gerne bereits etablierte Projekte in Österreich wie "SVA bewegt" oder die Bewegungsbox."

SVA Bewegt

Das Programm "SVA-Bewegt" ist ein Unterstützungsangebot und Teil der Initiative Selbstständig Gesund der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA). Hierbei handelt es sich um ein evidenzbasiertes Bewegungsprogramm (Herz-Kreislauf, Kraft - und Koordinationstraining), welches 2-mal pro Woche durchgeführt wird. Das dauerhafte Programm kann von Versicherten aller Kassen genutzt werden. Der Selbstbehalt beträgt weniger als Euro5 pro Einheit -Versicherte der SVA können bei erfolgreicher Teilnahme einen jährlichen Extra-Gesundheitshunderter in Anspruch nehmen. Das Programm wurde in Kooperation von ASKÖ, ASVÖ und der SPORTUNION entwickelt. Weiterführende Informationen unter www.sva-bewegt.at.

Die Bewegungsbox

Nachdem qualifizierte Bewegungsprogramme nicht überall verfügbar sind wurde 2012 von Experten des Präventionsausschusses der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG) die Bewegungsbox entwickelt. Mit Hilfe der Bewegungsbox kann man sein Aktivitätsniveau einfach bestimmen und somit seinen Lebensstil gezielt ändern. Ein ausführliches Handbuch beantwortet viele Fragen zur Alltagsaktivität und zum körperlichen Training bei Diabetes mellitus. Die Box enthält weiters über 100 unterschiedliche Bewegungsübungen, ein Pedometer (moderner Schrittzähler mit 2-D Technik) und ein Theraband. Die Bewegungsbox kann unter www.bewegungsbox.at um 35 Euro bestellt werden.

Über die Kampagne "7 Days for Diabetes"

"Seven Days for Diabetes" ist eine Awareness-Kampagne der Diabetes Initiative Österreich und wird von vielen Menschen und Unternehmen unterstützt. Ziel ist es, auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen und Themen rund um Diabetes anzusprechen. Der Weltdiabetestag am 14. November bilden den Höhepunkt und zugleich Abschluss der jährlichen Kampagne. Weiterführende Informationen auf www.7days4diabetes.weebly.com/.

Über die Diabetes Initiative Österreich

Die "Diabetes Initiative Österreich" ist eine rein aus privater Hand finanzierte interdisziplinäre Plattform für Projekte, Ideen und Kommunikation rund um das Thema Diabetes und Diabetes-Prävention. Ziel ist es, über die nächsten Jahre hinweg das Thema umfassend zu beleuchten und einen Dialog zwischen allen am Thema Beteiligten und Interessierten in Österreich zu schaffen. Damit vereinen sich erstmals in Österreich Wirtschaft, Politik, Experten, NGOs, Interessensvertretungen und Interessierte. Seit Ihrer Gründung im September 2009 ist es der Diabetes-Initiative gelungen, Akzente für mehr Aufmerksamkeit und Meinungsbildung zum Thema "Diabetes" zu schaffen. Im Rahmen eines interdisziplinären Advisory Boards stellen namhafte Experten aus den Bereichen Gesundheit, Medizin und Gesundheitsökonomie ihre Expertise der Diabetesinitiative Österreich unentgeltlich zur Verfügung.

Weiterführende Informationen unter www.diabetesinitiative.at

Rückfragen & Kontakt:

Diabetes Initiative Österreich

Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit

Leiterin: Ines Windisch, MBA

www.diabetesinitiative.at