138 neue Jobs für Journalisten und Pressesprecher

Salzburg (ots) - In 138 Anzeigen wurden in der zurückliegenden Woche in deutschsprachigen Medien Journalisten und Öffentlichkeitsarbeiter gesucht. In der Woche zuvor waren 113 neue Jobs angeboten. Erhoben werden diese Daten jeweils am Monat von der Journalisten-Plattform www.newsroom.de.

Details mit Links zu den einzelnen Jobangeboten stehen in www.newsroom.de/jobs/. Derzeit sind insgesamt 589 offene Angebote für Journalisten und Pressesprecher erfasst. Das Angebot wird wöchentlich aktualisiert.

Das Angebot kann im Menü "Community", "Anmelden" als Newsletter-Service abonniert werden. Zahlende Abonnenten (12,- Euro jährlich) erhalten die Übersicht montags ab 12:00 Uhr, nicht zahlende Abonnenten mittwochs ab 12:00 Uhr per eMail und Online unter http://www.newsroom.de/jobs/

Rückfragen & Kontakt:

Johann Oberauer, Tel. 0043 664 2216643, E-Mail:

johann.oberauer @ oberauer.com