Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Dezember 2013

NEU: Die Geschenkeplattform unter www.einkaufsstrassen.at

Wien (OTS) -

2. Leopoldstadt

Vorgartenmarkt

6. Dezember: Nikolo am Vorgartenmarkt

Zwischen 12.15 und 14.15 Uhr kommt der Nikolo in einer Kutsche und verteilt Süßigkeiten und Obst.

Karmelitermarkt

6. Dezember: Nikolo am Karmelitermarkt

Zwischen 15 und 17 Uhr kommt der Nikolo in einer Kutsche und verteilt Süßigkeiten und Obst.

6. Mariahilf

Naschmarkt

6. Dezember: Nikolo

Zwischen 12.30 und 14.30 Uhr kommt der Nikolo in einer Kutsche zur Schleifmühlbrücke - Naschmarkt und verteilt Süßigkeiten und Obst.

8. Josefstadt

Alser Straße

vom 2. bis zum 21. Dezember: Benefiz-Puschstand - Alser Straße 47 Der Punschstand der IG der Unternehmer der Alser Straße ist von Montag bis Freitag von 16 bis 21 Uhr und am Samstag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Nähere Info: www.alserstrasse.info

Lerchenfelder Straße

6., 13., 20. 27. Dezember: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse)

10. Favoriten

Viktor Adler Markt

6. Dezember: Nikolo am Viktor Adler Markt

Zwischen 9.30 und 11.30 kommt der Nikolo in einer Kutsche und verteilt Süßigkeiten und Obst am Marktgebiet.

12. Meidling

Meidlinger Markt

6. Dezember: der Nikolo fährt mit einer Kutsche vor

Von 13 bis 14.30 Uhr beschenkt der Nikolo Kinder mit Süßigkeiten und Obst.

13. Hietzing

Ober St. Veit

5. Dezember: Nikolo-Umzug in Ober St. Veit

Der Nikolo-Umzug bildet auch heuer wieder einen Fixpunkt im Adventkalender von Ober St. Veit. Nikolo und Krampus ziehen ab 15 Uhr mit ihrer Pferdekutsche durch das Grätzel und erfreuen Groß und Klein mit Äpfeln, Nüssen und Süßigkeiten.

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

6. Dezember: Der Nikolaus in der Reindorfgasse

Der Nikolaus besucht die Reindorfgasse und die Kaufleute. Die UnternehmerInnen der Reindorfgasse verteilen Süßes an Kinder, KundInnen und ZuschauerInnen.

13. Dezember: Advent-Benefizkonzert

Die Kaufleute der Reindorfgasse organisieren in Kooperation mit dem Kulturverein Fünfhaus ein Advent-Benefizkonzert in der Kirche Reindorf. Heuer wird ein ganz besonderes Highlight präsentiert - eine Kombination aus dem "Schubert Männerchor" und den "Weißbläsern der Rudolfsheimer Blasmusiker". Beginn des Konzertes: 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

16. Ottakring

Alt Ottakring

5. und 6. Dezember: Der Nikolaus in Alt Ottakring

Der Nikolaus besucht am 5. und 6. Dezember Alt Ottakring und die Kaufleute! Am 5. Dezember kann der Nikolaus um 14 Uhr in der Confiserie "Zum süßen Eck" angetroffen werden. Anschließend zieht er seine Runden durch die Straßen in Alt Ottakring und ab 16.30 Uhr wird er in Gabi Wimmers Schuhhaus sein. Dabei verteilt er "Süßes" an Kinder, KundInnen und ZuschauerInnen. Am 6. Dezember streift er durch die Straßen in Alt Ottakring. Um 12 Uhr schaut er bei Optik Podiwinsky vorbei, um 14 Uhr kehrt er bei Blumen Stadler ein - um 16 Uhr besucht er Mrs. Sporty!

Brunnenmarkt

6. Dezember: der Nikolo fährt mit einer Kutsche vor

Von 15.30 bis 17.30 Uhr kommt der Nikolo auf den Brunnenmarkt/ Yppenplatz und beschenkt Kinder.

18. Währing

Kutschkerdörf'l

in der Vorweihnachtszeit: Spendenboxen-Aktion der Kaufleute Kutschkerdörf'l

Die Kaufleute des Kutschkerdörf'l wollen in der Vorweihnachtszeit Vereine, die sich humanitären Aufgaben widmen, unterstützen. In diesem Jahr stehen in zahlreichen Mitgliedsbetrieben plombierte Spendenboxen. Die gesammelten Spenden gehen je zur Hälfte an den Verein Rainman's Home in der Semperstraße und an die Kolping-Lebensberatung in der Gentzgasse.

19. Döbling

Döblinger Hauptstrasse

4., 11., 18., Dezember: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt immer mittwochs von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse!

Obkirchergasse

6. Dezember: 11. Perchtenlauf in der Obkirchergasse

Eine feurige Perchtenshow mit neuen Brauchtumsgruppen erwartet die ZuschauerInnen beim traditionellen Perchtenlauf. Direkt am Sonnbergmarkt findet ab 18 Uhr der Perchtenlauf statt. Der Nikolo verteilt kleine Geschenke und Süßigkeiten an die Kinder. Genießen Sie bei einem Punsch am Sonnbergplatz die spektakuläre Feuershow zum Abschluss des Umzugs und anschließend weihnachtliche Musik.

20. Brigittenau

Hannovermarkt

6. Dezember: der Nikolo fährt mit einer Kutsche vor

Von 9.30 bis 11.30 Uhr beschenkt der Nikolo Kinder mit Süßigkeiten und Obst.

Allerheiligenplatz

20. Dezember: Aktion ab 20ten am 20ten

Für Kundinnen und Kunden des Vereines Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures! An jedem 20ten im 20ten, bekommen sie in den Mitgliedsbetrieben "Süßes oder Saures" zu ihrem Einkauf!

21. Floridsdorf

Floridsdorfer Markt

6. Dezember: der Nikolo fährt mit einer Kutsche vor

Von 9.30 bis 11 Uhr beschenkt der Nikolo am Marktgebiet Kinder.

22. Donaustadt

Stadlau

13., 20. Dezember: Markttag ist!

Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat von 8-13 Uhr gibt's Spezialitäten am Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm. Also - nichts wie hin - zum Bauernmarkt im Park um den Stadl in der Au!

Stadlau

17. und 18. Dezember: Punschfest

Die Stadlauer Kaufleute laden auch heuer wieder zum Punschfest im Stadlauer Park. Angeboten wird Glühwein, alkoholfreier Punsch für die Autofahrer und der Stadlauer Punsch (der beliebte Zwetschkenpunsch) -natürlich alles selbstgekocht von den Stadlauer Kaufleuten! Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Außerdem bieten die Schulen der Umgebung und die Pfadfinder Stadlau wieder Dekoratives für Weihnachten an.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Anita Bock

Abteilung Mitgliederservice

Wiener Einkaufsstraßen-Management

Wirtschaftskammer Wien

Hietzinger Kai 133 | 1130 Wien

Tel.: +43 1 514 50 - 6704

Fax: +43 1 514 50 - 6749

anita.bock @ wkw.at

www.einkaufsstrassen.at