VP-Hefelle zu Praterstern: Es ist Zeit für Lösungen

Horas Klein-Klein-Politik bewirkt keine Verbesserungen

Wien (OTS) - Bei der morgigen Bezirksvertretungssitzung in der Lepoldstadt wird der Praterstern wieder einmal Thema sein.

"Vor über einem Jahr haben wir als ÖVP als erste im Bezirk ein Alkoholverbot auf dem Praterstern thematisiert, vor rund acht Monaten, also im März, wurde ein diesbezüglicher VP-Antrag in die Sozialkommission zugewiesen, wo man uns vor rund fünf Monaten dann erklärt hat, dass Verbesserungen Platz greifen werden", zählt der Leopoldstädter VP-Bezirksrat Paul Hefelle auf.

Passiert sei seither wenig. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger äußere sich Bezirksvorsteher Karl-Heinz Hora in den Medien zwar zum Thema, aber echte Maßnahmen zur Beendigung der unhaltbaren Zustände habe auch er bisher nicht vorgelegt, so Hefelle. "Stattdessen lanciert der Bezirksvorsteher ein Verkaufsverbot in den Supermärkten ab 19 Uhr und die Aufstellung von Mobilklos. Beides nett gemeint, aber weitgehend wirkungslos."

"Nachdem in der Sozialkommission Verbesserungen angekündigt wurden, haben wir uns vorgenommen, die Situation noch ein wenig zu beobachten. Die traurige Wahrheit ist, dass sie nicht besser, sondern sogar noch schlechter geworden sind", so Hefelle.

"Passanten fühlen sich unwohl, Ausschreitungen zwischen alkoholisierten Personen mit dazugehörigen Polizeieinsätzen und eine übermäßige Verschmutzung der gesamten Gegend durch weggeworfene Flaschen und sonstigen Unrat sind nicht zu übersehen. Es ist Zeit für Lösungen, fernab von Karl-Heinz Horas Klein-Klein-Politik", so Hefelle.

"Im Gegensatz zur Bezirks-FPÖ ist es uns und der Bevölkerung übrigens vollkommen egal, ob es sich um in- oder ausländische Trunkenbolde handelt", so der VP-Mandatar abschließend.

