Neue Windows Software Audials 11 mit Musikuniversum und Internet TV

Karlsruhe (ots) - Die Audials AG hat auf der Internetseite Audials.com die 11. Generation ihrer erfolgreichen Audials Software veröffentlicht. Neben vielen Verbesserungen profitieren Anwender von den Innovationen Internet TV und dem Musikuniversum.

Führende Software für die kostenlose Versorgung mit Unterhaltung und zur Aufbereitung von Medien

Audials bietet seit einem Jahrzehnt als vielfach ausgezeichnete Lösung Millionen von Anwendern weltweit mit seinem Flaggschiff Audials One, verschiedenen Editionen sowie einer Freeware Einsteigern und Profis einzigartige Möglichkeiten, um Musik, Videos, Filme und jetzt auch TV aus dem Internet kostenlos aufzunehmen, zu verwalten, zu verteilen sowie in die passende Dateiformate für PC, Smartphone und Tablet umzuwandeln.

Internet TV sehen und mitschneiden

Live-TV, Dokumentationen, Sport-Events, Serienhits und Spielfilme aller wichtigen TV-Sender in Deutschland können jetzt per Streaming aus den Mediatheken der TV-Sender im Audials Player angesehen und mit dem Rekorder von der Originalseite mitgeschnitten werden. Die Senderliste enthält zur Einführung das Internet-Angebot von ARD, ZDF, RTL, SAT1, PRO7, ARTE, RTL2, KABELEINS, 3SAT, ZDF info, ZDF kultur, ZDF neo, SAT1 Gold, MySpass sowie Bundesliga TV. Daneben bietet Audials je nach Verfügbarkeit auch Live-Sendungen von ARD, ZDF, N-TV, Bloomberg, Deutsche Welle, BR, Joiz, WDR, HR, KIKA oder N24.

Neues Musikuniversum findet ähnliche Musik für jeden Geschmack

Für die Audials Musiksuche und zum Durchstreifen der eigenen Musiksammlung bietet Audials 11 jetzt die Möglichkeit mit Bildern von Musikern ähnliche Musik zu entdecken. Ähnlichkeiten der Musikstile zwischen den Künstlern werden in frei wählbaren Darstellungen durch unterschiedliche Beziehungslinien dargestellt.

Noch mehr Radios, Podcasts und Musik TV

Über 70.000 Internetradios, 120.000 Podcasts mit 500.000 Episoden sowie über 50 Musik TV Sender stehen jetzt in Audials 11 bereit. Damit stehen jetzt noch mehr Inhalte und Möglichkeiten zur Verfügung, um beispielsweise automatisch die gewünschte Lieblingsmusik zu bekommen.

Neuer Audials Notifier liefert als kostenlosen Service Charts sowie Tipps & Tricks

Alle Audials Anwender erhalten jetzt mit einer abwählbaren Funktion monatlich die Audials Musik- und Film-Charts zum Mitschneiden. Zusätzlich liefert der Audials Notifier mit anschaulichen Workshops Tipps & Tricks zur Bedienung der Software.

350 Verbesserungen in Zusammenarbeit mit den Anwendern umgesetzt Viele Kundenwünsche wurden in einer ausgedehnten Beta-Phase in Zusammenarbeit mit Anwendern umgesetzt, so dass Audials 11 noch einfacher zu bedienen ist sowie schneller und stabiler auch unter Windows 8.1 läuft.

Audials Preise gesenkt

Der Preis des Audials Gold Abonnements wurde dauerhaft von 35,90 Euro auf 29,90 Euro gesenkt. Audials Software kann weiterhin auch zu den bisherigen Preisen als Einzellizenz erworben werden. Anwender können aber damit ab jetzt bis zu drei Computer im Haushalt bestücken.

Über Audials

Die Audials AG ist ein führendes Unternehmen für Unterhaltungssoftware. Die bekannte Software Audials One, Audials Radiotracker, Audials Tunebite oder Audials Moviebox sind online unter Audials.com oder im Fachhandel erhältlich. Audials Software ist für die Betriebssysteme Windows 8, 7, Vista, XP optimiert und auch als Apps für Smartphone und Tablet mit den mobilen Betriebssystemen Android, iOS oder als Windows Store App erhältlich.

