BUCH WIEN 13: Der ORF im Zeichen der Literatur

Umfangreiches On- und Off-Air-Programm ab 14. November

Wien (OTS) - Traditionell steht der ORF auch diesen November wieder im Zeichen der Literatur: Anlass ist die BUCH WIEN 13, Österreichs größtes Lesefest, das heuer zum sechsten Mal stattfindet. Die Internationale Buchmesse (21. bis 24. November) und die darauf einstimmende Lesefestwoche (18. bis 24. November) bilden den Rahmen der BUCH WIEN 13, die sich heuer mit mehr als 300 Autorinnen und Autoren, 400 Lesungen, Gesprächen, Signierstunden und Podiumsdiskussionen an Veranstaltungsorten in ganz Wien und der Halle D der Messe Wien sowie einem umfangreichen Programm für Kinder und Jugendliche präsentiert. Als Kooperationspartner der BUCH WIEN 13 ist der ORF wie in den Vorjahren mit einer eigenen Bühne vertreten, die als Austragungsort für Events wie die Eröffnungsgala, Buchpräsentationen, Lesungen, Diskussionsrunden und Vorträge dient, aber auch für Ö1-Live-Sendungen vor Publikum. Weiters gibt es heuer wieder eine FM4-Bühne mit zahlreichen spannenden Events rund ums Thema Lesen ebenso wie die etablierte 3sat-Lounge. Aber auch on air bietet der ORF in allen seinen Medien anlässlich der BUCH WIEN 13 jede Menge themenaffines Programm.

ORF 2, ORF III und 3sat

Neben aktueller Berichterstattung anlässlich der BUCH WIEN 2013 präsentiert ORF 2 am Montag, dem 18. November, um 23.00 Uhr eine neue Ausgabe der Literatursendung "les.art". Christian Ankowitsch begrüßt dazu live in der Wiener Bar phil drei interessante Gesprächspartner. Ferdinand von Schirach, einer der prominentesten Strafverteidiger Deutschlands und einer der erfolgreichsten Schriftsteller, eröffnet die Wiener Lesefestwoche. Gleich im Anschluss stellt er in "les.art" seinen Künstlerroman "Tabu" vor, der zugleich ein Justizdrama ist. Weiters in der Sendung: Cornelius Obonya, amtierender "Jedermann", mit seinem Buch "Kommen Sie bitte weiter vor": Reflexionen über das Leben als Schauspieler - aufgezeichnet von Haide Tenner, und Georg-Büchner-Preisträgerin Brigitte Kronauer, die ihren neuen, vielstimmigen Roman "Gewäsch und Gewimmel" präsentiert.

ORF III Kultur und Information berichtet im Rahmen des Literaturmagazins "erLesen" ebenfalls über die BUCH WIEN 13 und begrüßt in der Ausgabe von Dienstag, dem 26. November, um 20.15 Uhr wieder eine illustre Gesprächsrunde. So ist in Heinz Sichrovskys Bücherwelt u. a. der Autor Georg Fraberger zu Gast, der auch Stargast der Buchmesse ist. Fraberger wurde ohne Gliedmaßen geboren, arbeitet heute als Psychologe und ist Vater von vier Kindern. In seinem neuen Werk "Ohne Leib. Mit Seele", das er auf der BUCH WIEN 13 vorstellt, erzählt er sehr berührend über sein Schicksal, legt aber auch dar, was für ihn ein sinnvolles Leben ausmacht: Es gehe um die "Seele" des Menschen und nicht um sein Äußeres.

Auch 3sat berichtet im Rahmen des werktäglichen Magazins "Kulturzeit" über die BUCH WIEN 13. Ein Highlight des diesjährigen 3sat-Programms auf der Messe ist die Veranstaltung "Der Geschmack Europas" auf der Kochbühne. Der Präsentator der gleichnamigen ORF/3sat-Reihe, der Autor und Verleger Lojze Wieser, kocht slowenische Gerichte aus der ersten Episode des TV-Formats, "Der slowenische Karst", während diese im Hintergrund - ohne Ton - läuft. 3sat strahlt diese Folge ebenso wie Episode zwei, "Die Innerschweiz" (beiden liefen bereits in ORF 2), am letzten Messetag, am Sonntag, dem 24. November, um 14.30 bzw. 15.00 Uhr aus. Die beiden nächsten Ausgaben der kulturgeschichtlichen Reisereportagen - "Siebenbürgen" und "Die Maremma" - stehen dann am Montag, dem 23. Dezember, um 13.15 und 13.45 Uhr auf dem 3sat-Programm. In ORF 2 war "Siebenbürgen" bereits zu sehen; "Die Maremma" hingegen hat bereits am Sonntag, dem 22. Dezember, um 9.05 Uhr ihre TV-Premiere.

Ö1 live von der BUCH WIEN 13: "Von Tag zu Tag", "Kulturjournal" und Ö1-Quiz mit Ilija Trojanow

Insgesamt vier Ö1-Sendungen finden heuer auf der BUCH WIEN live vor Publikum statt: "Von Tag zu Tag" am 21. und 22. November (14.05 Uhr), "Kulturjournal" am 22. November (17.09 Uhr) und das Ö1-"Quiz" am 24. November (13.10 Uhr) mit Ilija Trojanow. Der Autor ist bereits am 14. November "Im Gespräch" (21.00 Uhr).

Die Ö1-Sendungen im Detail:

Die Alternativen zu unserem zerstörerischen globalen System durch das Schreiben wieder besser sichtbar zu machen - das hat sich Ilija Trojanow zur Aufgabe gemacht. "Im Gespräch" über Unrecht, gerechten Zorn und Formen des Widerstands ist der Autor bereits eine Woche vor der BUCH WIEN, am Donnerstag, dem 14. November, um 21.00 Uhr in Ö1 zu hören.

Live auf der ORF-Bühne auf der BUCH WIEN 13 spricht Andrea Hauer in "Von Tag zu Tag", um 14.05 Uhr am Donnerstag, dem 21. November, mit der Hamburger Autorin und Büchner-Preisträgerin Brigitte Kronauer über deren neuen Roman "Gewäsch und Gewimmel". Im "Kulturjournal", um 17.09 Uhr, diskutiert Kristina Pfoser mit Gästen über die Digitalisierung der Buchbranche und deren Bedeutung für Autoren, Buchhändler, Verleger und Leser - mit Petra Hartlieb, Buchhändlerin und Autorin, Verleger Alexander Potyka und Autor Radek Knapp. Am Freitag, dem 22. November, um 14.05 Uhr ist Leon de Winter Gast in "Von Tag zu Tag" und spricht mit Rainer Rosenberg über seinen neuen Thriller "Ein gutes Herz".

Im Ö1-"Klassik-Treffpunkt" begrüßt am Samstag, dem 23. November, um 10.05 Uhr Renate Burtscher die Künstlerin Ruth Maria Kubitschek im RadioCafe, deren neues Buch "Anmutig älter werden" einen Tag davor bei der BUCH WIEN präsentiert wurde.

Am Sonntag, dem 24. November, lädt das Ö1-Quiz "gehört.gewusst" um 13.10 Uhr zur schon traditionellen Live-Runde von der Messe (Publikumseinlass in den Sondergastraum im ersten Stock ist ab 12.15 Uhr - auch ohne BUCH WIEN-Eintrittsticket). Doris Glaser gibt den Kandidatinnen und Kandidaten Rätsel aus den Bereichen Literatur, Musik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft auf. Gespielt wird um die 24-teilige CD-Edition "my RSO - Greatest Hits for Contemporary Orchestra". Auch das Publikum hat Chancen auf einen attraktiven Gewinn, denn Autor Ilija Trojanow wird nicht nur seine Eindrücke vom Messegetümmel schildern, sondern auch die Saalfrage stellen. Wer sie richtig beantwortet, nimmt an der Verlosung von "Dinner und Casino" und Büchergutscheinen teil. Bewerbungen als Kandidat/in sind möglich unter (01) 501 70-371 oder gehoert.gewusst @ orf.at (Kennwort BUCH WIEN).

Mehr Informationen zum Programm von Österreich 1 sind abrufbar unter oe1.ORF.at.

Landesstudio Wien

Auch das ORF-Landesstudio befasst sich laufend mit der BUCH WIEN 13:

So berichtet "Wien heute" von der Eröffnung, stellt einzelne Autorinnen und Autoren vor und beleuchtet die aktuelle Situation des Buchhandels anhand von Buchhändlerinnen und -händlern, die sich spezialisiert haben.

Radio Wien berichtet regelmäßig von der Buchmesse und begrüßt auf der ORF-Bühne David Schalko mit seinem neuen Roman "Knoi" - zu hören im "Literatursalon" am Montag, dem 25. November, um 21.00 Uhr.

