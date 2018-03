"DIE.NACHT": Ina Müller und Ottfried Fischer zu Gast in "Willkommen Österreich"

Wien (OTS) - Vom Bauernhof ins Showbusiness - dieser Weg verbindet die hochkarätigen Gäste von Stermann & Grissemann in "Willkommen Österreich" am Dienstag, dem 12. November 2013, um 22.00 Uhr in ORF eins. Allerdings bleibt das auch schon die einzige Gemeinsamkeit, die Moderatorin und Sängerin Ina Müller und Kabarettist und Schauspieler Ottfried Fischer haben. Im Anschluss, um 22.55 Uhr begrüßt Klaus Eckel zur zweiten Ausgabe von "Eckel mit Kanten". Diesmal rückt er die Frage "Ist die Klimaerwärmung nicht schon nachhaltig genug?" in den Mittelpunkt. Zu Wort kommen dabei Christoph Spörk, Lukas Resetarits und Dr. Peter Iwaniewicz. Auf eine ganz besondere Reise begibt sich zum Abschluss von "DIE.NACHT" Michael Reisecker durch das Dreiländereck.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.00 Uhr

Vom Bauernhof ins Showbusiness: Diesen Weg ist sowohl die Moderatorin und Sängerin Ina Müller als auch Ottfried Fischer, Kabarettist und Schauspieler, gegangen. Damit hören sich die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf. Ina Müller ist bekannt dafür, immer unter Strom zu stehen. Sie hat sich mit "Inas Nacht" ihre eigene Fernsehshow maßgeschneidert. Wöchentlich widmet sie sich mit Gästen von Andy Borg bis Gossip dem, was sie am besten kann: "singen, saufen, sabbeln". Die Behäbigkeit ist im Laufe der Jahre zum Markenzeichen von Ottfried Fischer geworden. "Der Bulle von Tölz" geht es lieber ruhig an. Mit einem Buch über sein Leben und einem neuen Musik-Kabarett-Programm feiert der Bayer dieser Tage seinen 60. Geburtstag. Mit ihrer Interpretation der Erfolgsserie "Der Bulle von Tölz" begeisterten Stermann als Bulle und Grissemann als Mama einst das "Willkommen Österreich"-Publikum. Nun dürfen die beiden Satiriker Ottfried Fischer selbst in ihrer Sendung begrüßen. Wie explosiv die Mischung aus Stermann, Grissemann und Ina Müller ist, hat sich bei gemeinsamen Auftritten der drei sowohl in "Willkommen Österreich" im Jahr 2011 als auch in "Inas Nacht" diesen Sommer schon gezeigt. Zum feierlichen Abschluss dieses Zusammentreffens will das Trio gemeinsam mit Russkaja ein Lied anstimmen.

"Eckel mit Kanten: Ist die Klimaerwärmung nicht schon nachhaltig genug?" um 22.55 Uhr

Wenn etwas in aller Munde ist, meint meistens jeder etwas anderes:

"Nachhaltigkeit" ist eines der derzeitigen Schlagworte! Grund genug für Klaus Eckel, Gäste ins Wiener "CasaNova" einzuladen, die dazu etwas zu sagen haben und trotzdem unterhalten: Christoph Spörk z. B., der die längste Wand im Land besingt, die "Lärmschutzwand"; Altmeister Lukas Resetarits, der die Produkte für ältere Menschen aufs Korn nimmt; und der Biologe und Umweltfachmann Dr. Peter Iwaniewicz, der Klaus Eckel auf die tatsächlich bestehenden "Käferbörsen" aufmerksam macht. Ein Pendant zum "Flohmarkt" sozusagen.

"Reiseckers Reisen: Dreiländereck" um 23.25 Uhr

In Vorarlberg kommt Michael Reisecker auf einem Hundesportplatz mit einer Agility-Trainerin ins Gespräch, bevor er in Feldkirch, am westlichsten Punkt Österreichs, ein junges Paar auf seiner Haus-Baustelle aufsucht. Wie man in Liechtenstein mit einem fahrenden Würstelstand sein Auskommen findet, erfährt der Mann mit der Brillenkamera von einem gebürtigen Schweizer. Im kleinen Fürstentum sind vor allem Menschen aus den Nachbarländern tätig, wie eine Ingenieurin aus Deutschland, die hier über ihre Zürcher Firma eine Baustelle leitet. Auf dem Weg in die Schweiz fällt schließlich ein seltsamer Schrott-Baum auf, dessen Schöpfer der Dokumentarfilmer unbedingt ausfindig machen muss.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann", "Eckel mit Kanten" und "Reiseckers Reisen" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

