Brunner zu Weltklimagipfel: Bundesregierung muss Entwicklungsländer im Kampf gegen Klimawandel finanziell unterstützen

Grüne sehen in Taifun deutlichen Weckruf für beginnende Klimakonferenz in Warschau

Wien (OTS) - Anlässlich des heute unter dem Eindruck des furchtbaren Taifuns begonnenen Weltklimagipfels in Warschau fordert Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen die Bundesregierung zu konkreten Finanzzusagen für die Klimawandelanpassung in Entwicklungsländern auf. Am Wochenende verwüstete ein furchtbarer Taifun mit noch nie dagewesener Intensität die Philippinen. Über 10 000 Tote werden befürchtet, 100 000 Menschen kämpfen um sauberes Wasser, Nahrungsmittel und Schutz. Christiane Brunner: "Noch deutlicher kann ein Weckruf für die heute in Warschau beginnende Klimakonferenz nicht sein. Ich appelliere an die Bundesregierung, neben der Soforthilfe für die Opfer von heute, auch die Opfer von morgen nicht im Stich zu lassen. Die Bundesregierung muss in Warschau konkrete Finanzierungszusagen für Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel in Entwicklungsländern auf den Tisch legen. Das Versprechen, die am meisten von der Klimaerwärmung betroffenen Staaten bei der Anpassung an Stürme, Dürren und Überschwemmungen zu unterstützen, muss in Warschau endlich eingelöst werden."

Als eine der zentralen Fragen in Warschau gilt, wie die Mittel für den "Green Climate Fund", auf dessen Einrichtung sich die Staaten vor drei Jahren auf der Klimakonferenz in Cancún geeinigt haben, aufgebracht werden sollen. Mit dem Fonds sollen Entwicklungsländer ab 2020 jährlich mit 100 Milliarden Dollar unterstützt werden, um notwendige Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels zu finanzieren. Immer noch ist unklar, woher das Geld hierfür kommen soll.

Christiane Brunner: "Ohne Fortschritte bei der Klimafinanzierung in Warschau, wird die Aussicht auf den erfolgreichen Abschluss eine global verbindlichen Klimavertrages 2015 empfindlich geschmälert. Ich fordere die Bundesregierung daher auf, in Warschau in Vorlage zu gehen, damit verheerende Katastrophen wie dieser Taifun in der Zukunft nicht zum Regelfall werden."

