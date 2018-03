"Die härtesten Jobs Österreich" mit Kathi Straßer als Weinbäuerin und Birgit Sarata als Müllfrau

Am 13. November um 21.05 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Schweiß, Wein und Müll - das sind die Zutaten für eine neue Folge der "Härtesten Jobs Österreichs" am Mittwoch, dem 13. November 2013, um 21.05 Uhr in ORF eins. Diesmal müssen Schauspielerin Kathi Straßer und Society-Lady Birgit Sarata kräftig anpacken. Während Kathi Straßer erfährt, dass man als Weinbäuerin durchaus mehr mit seinen Händen tun muss, als ein Glas Wein zu halten, wird Birgit Sarata in die hohe Kunst der Mülltrennung eingeführt und betritt damit absolutes Neuland! Zuvor, um 20.15 Uhr in ORF eins, steht eine weitere Ausgabe von "Undercover Boss" auf dem Programm. Ernst Mayr, Chef der Fussl Modestraße, stellt sich der Herausforderung.

"Kathi Straßer und Birgit Sarata" (Mittwoch, 13. November, 21.05 Uhr, ORF eins)

"Schnell ermittelt"-Schauspielerin Kathi Straßer tauscht die Bühne in Wien gegen die Weinberge im Burgenland. Doch sie scheint noch nichts von der Anstrengung zu ahnen, die auf sie wartet. "Den Job Weinbauer stell' ich mir so vor: Schöne Sommertage am Feld, ein bisschen Trauben pflücken und dann seh' ich den Weinbauer immer am Abend unter dem Stock sitzend mit einem Glas Wein." Mit dieser Vorstellung und dem dementsprechenden Elan geht Kathi Straßer an die Arbeit. Ihr neuer Chef ist wenig begeistert: "Also ich bin ein bisschen enttäuscht, wir haben nicht einmal hundert Kilo Trauben geerntet, und das kann sie jetzt auch nicht mehr gutmachen." Mehr Spaß hat Kathi Straßer eindeutig beim Abfüllen des Weins in Holzfässer - natürlich inklusive Kostprobe.

Die Grande Dame der High Society, Birgit Sarata, watet bei den "Härtesten Jobs Österreichs" als Müllfrau knietief durch den Dreck. "Ich werde das sehr gut machen, sie werden alle weinen, wenn ich es nicht mehr mache." Ob sich die Society-Lady da nicht etwas überschätzt? Sie betritt jedenfalls völliges Neuland. Erste Lektion:

Mülltrennung gibt es wirklich, Frau Sarata. Und diese Erkenntnis wird am Fließband beim Sortieren von Kunststoff gleich in die Praxis umgesetzt. "Das ist ja wirklich schlimm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das ein Leben lang mache." An ihrem letzten Arbeitstag wartet auf sie noch eine besondere Härteprobe: Birgit Sarata beim Putzeinsatz im Herrenklo. Das hat definitiv Seltenheitswert.

