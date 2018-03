Campari präsentiert atemberaubenden Kalender für 2014 mit lebhaften Festen aus der ganzen Welt

Mailand (ots/PRNewswire) - Campari(R) präsentiert heute offiziell alle Bilder für den Kalender 2014 mit dem Titel "Worldwide Celebrations" (Feste der Welt). Der Kalender ist die 15. Ausgabe der prestigeträchtigen Sammlung und zeigt als Hauptdarstellerin die Hollywood-Schauspielerin Uma Thurman, wie sie 12 faszinierende und lebhafte Feste auf der ganzen Welt feiert.

Vom chinesischen Neujahrsfest in Peking, dem grössten Fest in China, bis zum Hanami in Japan, wo Menschen die wunderschönen Kirschblüten des Frühlings geniessen, bietet der Kalender 2014 ein Fenster zur Welt und lädt Campari-Fans ein, auf eine Entdeckungsreise um den Erdball aufzubrechen. Die Feste im Kalender umspannen alle Kontinente und umfassen auch die Johannisnacht in England, in der Nachtschwärmer am historischen Stonehenge die Sommersonnenwende feiern, und die bunte und aufregende Reveillon in Brasilien, die grösste Silvesterfeier der Welt.

Uma Thurman sagt zu ihrer Hauptrolle im Campari-Kalender 2014: "Der Kalender für 2014 ist ein beeindruckendes Kunstwerk, das wunderbar die positive Energie und das Vergnügen vermittelt, die Campari-Liebhaber auf der ganzen Welt mit uns bei Feiern auf der ganzen Welt erleben können. Es gibt nichts Schöneres als ein Fest und ich bin zuversichtlich, dass Menschen weltweit die Feste auf der ganzen Welt geniessen werden, die der Campari-Kalender zeigt."

Die Aufnahmen in der 15. Ausgabe des Campari-Kalenders wurden von dem bekannten Modefotografen Koto Bolofo geschossen, der für seine lebendigen und dynamischen Bilder bekannt ist. Bolofo ist in Südafrika geboren, im Vereinigten Königreich aufgewachsen und lebt jetzt in Frankreich. Er ist also selbst ein wahrer Weltbürger und ideal dazu geeignet, um die weltweiten Feste des Kalenders zu vermitteln.

Koto Bolofo sagt zum Campari-Kalender 2014: "Für mich geht es im Campari-Kalender um Vergnügen, Faszination und Charisma und ich bin überzeugt, dass die Ausgabe 2014 alle diese Eigenschaften verkörpert. Die Zusammenarbeit mit Uma war eine reine Freude und ich bin begeistert, dass der Campari-Kalender 2014 der Welt gezeigt werden und allen Freude bereiten kann."

Bob Kunze-Concewitz, CEO von Gruppo Campari, meint: "Der Campari-Kalender 2014 ist dem Vergnügen gewidmet, das man beim Reisen und dem Entdecken der Welt erleben kann. Umas Leidenschaft und Stil kommen in jeder einzelnen Aufnahme zum Ausdruck. Sie verkörpert jedes Fest, um atemberaubende Bilder zu liefern."

Das Thema des Kalenders, Worldwide Celebrations, wurde von BCube Milan ausgewählt. Seite an Seite mit dem Fotografen Koto Bolofo arbeiteten an dem Projekt der leitende Kunstdirektor Andrea Marzagalli und der leitende Copywriter Bruno Vohwinkel.

Über Campari

Campari ist ein zeitgenössischer und charismatischer Klassiker. Das Geheimrezept ist seit 1860 unverändert geblieben. Es wurde 1860 in Novara erfunden und bildet die Grundlage für einige der berühmtesten Cocktails der Welt. Campari ist ein alkoholisches Getränk auf der Basis einer Mischung von Bitterkräutern, aromatischen Pflanzenstoffen und Früchten in Alkohol und Wasser. Mit seiner leuchtend roten Farbe, dem intensiven Aroma und anregenden Geschmack ist Campari seit jeher ein Symbol für Faszination und Vergnügen, die sich bei dem fesselnden Trinkerlebnis entfalten. Diese Werte haben die Marke Campari als Ausdruck italienischen Stils und italienischer Vortrefflichkeit in der ganzen Welt berühmt gemacht.

Über Gruppo Campari

Davide Campari-Milano S.p.A. zählt samt ihren Tochtergesellschaften ("Gruppo Campari") weltweit zu den bedeutendsten Unternehmen im Spirituosensektor. Die Unternehmensgruppe ist in über 190 Märkten vertreten und hält eine führende Position in Europa und Amerika. Die Gruppe wurde 1860 begründet und steht heute weltweit an sechster Stelle im Bereich der Premium-Spirituosen. Das Portfolio der Gruppe umfasst 50 Marken mit dem Kernbereich Spirituosen sowie auch Weine und alkoholfreie Getränke. International bekannte Marken sind unter anderem: Aperol [http://www.aperol.com/?http%3A//www.aperol.com], Appleton, Campari, Cinzano, SKYY Vodka und Wild Turkey.

Campari hat seinen

Hauptgeschäftssitz in Sesto San Giovanni, Italien, besitzt weltweit 16 Produktionsanlagen und vier Winzereien und unterhält sein eigenes Vertriebsnetz in 16 Ländern. Die Gruppe beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter. Die Aktien des Mutterunternehmens Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sind seit 2001 an der Mailänder Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.camparigroup.com. Bitte geniessen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst

